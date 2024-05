Partite IVA e autonomi: possibile l’esonero dai contributi previdenziali

Per autonomi dipendenti full-time e Partite IVA senza fatturato è possibile l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali: ecco i casi ammessi.

I lavoratori autonomi e le Partite IVA sono tenuti a versare i contributi previdenziali alla Cassa di previdenza prevista dal loro Albo oppure alla Gestione Separata INPS.

In alcuni casi, tuttavia, il versamento può essere evitato.

Partite IVA senza obbligo di contributi: ecco quando

È possibile non versare i contributi INPS, infatti, se il lavoratore autonomo non ha svolto alcuna attività svolta durante l'anno e non ha quindi maturato fatturato. Vi rientrano, però, soltanto gli iscritti alla Gestione Separata.

Non versano i contributi neppure le Partite IVA che lavorano come dipendenti con contratto full-time: è previsto l’esonero dall’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, infatti, perché a versare i contributi è il datore di lavoro. Per avere diritto all’esonero, anche in questo caso bisogna essere autonomi senza cassa privata ma iscritti alla gestione speciale degli artigiani e commercianti INPS.

Autonomi: per chi scatta l’obbligo di versamenti

Devono invece versare ugualmente i contributi minimi, anche in mancanza di entrate, tuttavia, i professionisti iscritti alle Casse private in relazione a ordini e albi a cui si è iscritti.

Stesso obbligo per chi svolge attività di artigianato e commercio. In questo caso i contributi previdenziali si calcolano sul reddito lordo prodotto.