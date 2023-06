Estrazione Lotteria Scontrini 15 giugno 2023: i vincitori

Risultati dell'estrazione Lotteria degli Scontrini del 15 giugno 2023: tutti i vincitori, i premi in palio e come verificare l'eventuale vincita.

Giovedì 15 giugno si è svolta la 28ª estrazione della Lotteria degli Scontrini 2023, il concorso promosso dallo Stato per promuovere l’uso della moneta elettronica. L’estrazione riguarda gli scontrini emessi tra il 5 e l’11 giugno 2023, mostrando il codice Lotteria in cassa.

I vincitori della Lotteria Scontrini

Di seguito, i 15 codici estratti nella Lotteria degli Scontrini del 15 giugno 2023.

Premi in palio alla Lotteria degli Scontrini

I vincitori di questa settimana hanno ricevuto 25.000 euro ciascuno per gli acquirenti e 5.000 euro per gli esercenti, premi previsti per l’estrazione settimanale, Per quella mensile i premi ammontano invece a 100.000 euro per gli acquirenti e 20.000 euro per i negozianti. La data dell’estrazione annuale, con un premio di 5 milioni di euro per gli acquirenti e 1 milione per gli esercenti, non è ancora stata annunciata.

Come verificare la vincita alla Lotteria degli Scontrini

Ogni settimana pubblichiamo i vincitori della Lotteria degli Scontrini su PMI.it. Per verificare la vincita, confronta l’ID degli scontrini con i codici estratti e l’importo dell’acquisto. Non è necessario conservare gli scontrini, poiché la vincita può essere verificata accedendo all’area riservata del portale lotteriadegliscontrini.gov.it con le credenziali SPID. Qui è possibile ottenere anche informazioni sugli acquisti che hanno partecipato alle estrazioni e il numero di biglietti generati (uno per ogni euro speso).

Cosa succede se non controllo la vincita?

I vincitori della Lotteria degli Scontrini riceveranno una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo indicato durante la registrazione alla Lotteria degli Scontrini (email, PEC o raccomandata). I premi verranno versati all’Erario solo se la vincita non viene riscossa entro 90 giorni.