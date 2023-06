Estrazione Lotteria Scontrini 8 giugno: vincitori e premi settimanali e mensili

I vincitori e i premi dell'estrazione settimanale e mensile della Lotteria degli Scontrini dell'8 giugno 2023: gli scontrini che hanno partecipato e come verificare la vincita.

L’estrazione dell’8 giugno 2023 offre un’occasione in più di vincita per chi partecipa alla Lotteria degli Scontrini: sono stati infatti estratti i vincitori sia dei premi settimanali che di quelli mensili.

Ricordando che su PMI.it è possibile seguire i risultati delle estrazioni della riffa di Stato e verificare settimanalmente se il proprio scontrino risulta vincente, vediamo i codici che hanno vinto i premi messi in palio con l’estrazione della Lotteria degli Scontrini dell’8 giugno 2023.

Vincitori e premi settimanali Lotteria Scontrini 8 giugno 2023

I 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale n. 26 – 2023 della Lotteria degli Scontrini sono:

Vincitori e premi mensili Lotteria Scontrini 8 giugno 2023

I 10 codici vincenti dell’estrazione mensile n. 27 – 2023 della Lotteria degli Scontrini sono:

Come trovare il codice per verificare la vincita



Il codice dello scontrino si trova in basso, dove è scritta la data e il codice della Lotteria, mostrato all’esercente. Si tratta di un codice diverso dal codice Lotteria e relativo ai biglietti virtuali emessi.

Per ogni scontrino maggiore di 1 euro, vengono emessi tanti biglietti virtuali della Lotteria degli Scontrini quanti sono gli euro spesi, fino ad un massimo di mille. Eventuali cifre decimali superiori a 49 centesimi produrranno un biglietto virtuale. Solo un biglietto però può essere estratto.

Premi in palio con la Lotteria Scontrini dell’8 giugno

I 15 acquirenti premiati dall’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini hanno ricevuto, ognuno, 25.000 euro, mentre i rispettivi esercenti hanno ricevuto un premio di 5.000 euro. I 10 acquirenti estratti per i premi mensili hanno vinto, ciascuno, 100.000 euro e gli esercenti hanno ricevuto 20.000 euro.

Complessivamente, l’8 giugno 2023 la Lotteria degli Scontrini ha assegnato 50 premi, 25 per gli acquirenti con metodi di pagamento completamente digitali e 25 per gli esercenti aderenti al sistema Lotteria, per un totale di 1.650.000 euro di montepremi.

Scontrini validi per l’estrazione dell’8 giugno

Hanno partecipato all’estrazione della Lotteria degli Scontrini dell’8 giugno 2023 coloro che hanno effettuato acquisti completamente cashless, mostrando in cassa il codice della Lotteria, nel periodo:

dal 29 maggio 2023 al 04 giugno 2023 per l’ estrazione settimanale ;

; dal 01 maggio 2023 al 31 maggio 2023, per l’estrazione mensile.