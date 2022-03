Punto PMI: uscita dal Covid e Assegno Unico

Nel podcast di PMI.it, questa settimana si parla di nuove regole Covid e di Assegno Unico per i figli.

L’appuntamento del venerdì con il podcast di PMI.it vede come protagonisti i temi caldi della settimana.

Il primo focus è dedicato alle nuove regole Covid all’indomani dell’uscita dello stato di emergenza fissato per fine marzo, con un focus particolare sulle novità in ambito Green Pass e Super Green in ambito lavorativo e nei contesti di smart working. L’altro tema centrale della puntata di questa settimana è il debutto dell’Assegno Unico e universale per figli a carico, che dal mese di marzo sostituisce le altre prestazioni e detrazioni per i minori a carico uscendo per la prima volta dalla busta paga.

Ascolta l’analisi e il commento a cura della Redazione di PMI.it.