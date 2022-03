Punto PMI: al via il podcast di PMI.it con i principali focus della settimana

Punto PMI è il nuovo podcast con il meglio della settimana tratto da PMI.it: nella prima puntata, l'impatto economico della guerra e il mercato dei bonus edilizi.

Un talk che riassume sette giorni in dieci minuti, concentrandosi su temi di primario impatto per i nostri lettori, imprese in particolare: è la nuova rubrica di PMI.it, questa volta tutta da ascoltare.

L’impatto della guerra sull’economia e il mercato dell’energia e la ripartenza dei cantieri edilizi con il riavvio della cessione dei fiscali sono al centro della prima puntata di Punto PMI, il nuovo podcast settimanale della testata che riepiloga in breve le principali novità della settimana, commentate dalla nostra Redazione.

Punto PMI: i temi della prima puntata

Non si poteva cominciare, dunque, se non con la guerra in Ucraina ed il caro energia: tensioni sui prezzi, crisi degli scambi commerciali, provvedimenti del Governo, novità in vista, programmi UE di breve e medio termine contro gli shock energetici e le ricadute sul mondo produttivo ed il potere d’acquisto delle famiglie.

Di contro, un secondo momento di approfondimento dedicato ad un capitolo che invece infonde maggiore ottimismo per l’economia italiana: lo sblocco del mercato delle cessioni ed il riavvio dei cantieri per interventi agevolati con Superbonus o altre agevolazioni edilizie: nuove regole, paletti antifrode, strumenti per i lavori in condominio, nuovi requisiti per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Infine, le anticipazioni sulla prossima settimana: fine emergenza Covid e immediate novità per il mondo del lavoro, a partire dalle regole per lo smart working.

Tutte le settimane Punto PMI fornirà specifici approfondimenti riassunti e analizzati in pochi minuti, a disposizione dei nostri lettori/ ascoltatori. Stay tuned!