Dopo il Super Green Pass per guariti e vaccinati e la riduzione della durata della Certificazione Verde, arrivano altre modifiche alle regole Covid.

La stretta del Governo sulla Certificazione Verde Covid, attuata con il Decreto 127/2021 che ha introdotto la distinzione tra Super Green Pass per guariti e vaccinati dal Coronavirus e Certificazione base rilasciata a chi effettua il tampone, non sembra essere sufficiente a contrastare l’avanzata dei contagi da Covid-19 e in particolare della variante Omicron (nelle ultime ore è stata superata quota 30mila contagi con un nuovo record di 851mila tamponi).

Ecco perché si sta facendo sempre più concreta l’ipotesi di ridurre ulteriormente la durata del Super Green Pass, a 6 mesi contro gli attuali 9, in linea con le attuali indicazioni sulla durata dell’efficacia dei vaccini. Il premier Mario Draghi non esclude inoltre un’ulteriore estensione dell’obbligo vaccinale nel nuovo decreto per Natale e Capodanno. Per i guariti dal Covid-19 il Super Green Pass ha una durata di 6 mesi. Ma anche su questo fronte potrebbero arrivare delle novità. Vediamole in dettaglio.

Green Pass e vaccini allineati

Durata Super Green Pass presto ridotta a 6 mesi 22 Dicembre 2021 La linea che sembra farsi strada è quella di allineare la durata del Green Pass alla copertura anticorpale ottenuta con la vaccinazione o la guarigione dal Coronavirus. Ecco perché si pensa ad una riduzione a 6 mesi per il Super Green Pass da vaccino: secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’efficacia dei vaccini anti Covid contro la forma sintomatica e asintomatica dell’infezione scende dal 74% al 39% a soli 5 mesi di distanza dall’inoculazione.

Anche se la protezione dagli effetti più nocivi della malattia da Covid-19 – quelli che portano al ricovero in ospedale, anche in terapia intensiva, o addirittura alla morte – rimane nello stesso periodo ancora alta (93% a distanza di 5 mesi per poi scendere all’84% oltre i 5 mesi), gli esperti consigliano di effettuare il richiamo entro questi termini. Anche a coloro che sono guariti dal Covid-19 si consiglia di vaccinarsi entro 5-6 mesi dalla conferma di SARS-CoV-2, ma non prima di 90 giorni nel caso in cui siano stati assunti anticorpi monoclonali o plasma convalescente per la terapia.

In realtà si sta anche valutando un riduzione da 5 a 4 mesi dell’intervallo da rispettare per la dose booster dopo il primo ciclo di vaccinazione. I guariti dal Covid, secondo alcuni sembrano mantenere gli anticorpi più a lungo, qualcuno ipotizza anche un anno.

Vaccinazione di massa

Arrivare ad una copertura vaccinale di massa è un’obiettivo primario per l’Italia, che ora ha iniziato a vaccinare anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dopo l’introduzione dell’obbligo di Super Green Pass per svolgere la maggior parte delle attività sociali, i prossimi passi per aumentare il numero di vaccinati in Italia, ma anche i richiami nei giusti termini, potrebbero essere quello di estendere l’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie di lavoratori e accorciare ulteriormente la durata della Certificazione Verde rafforzata a 6 mesi, se non addirittura a 5 mesi.

Questo anche per il Super Green Pass guariti, che tra l’altro in Europa non dura 6 mesi a partire dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione come in Italia, ma 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo. L’Italia nel 2022 potrebbe quindi allinearsi con l’UE sulla durata della Certificazione Verde per i guariti. Il tutto almeno fino a fine marzo 2022, a fronte della proroga fino a tale data dello stato di emergenza da Coronavirus in Italia.

Misure per Natale e Capodanno

Nuove Regioni in zona gialla: le stime di Natale 17 Dicembre 2021 In vista delle feste natalizie e, soprattutto, di fine anno, si pensa ad introdurre l’obbligo di tampone anche per i guariti e vaccinati per l’accesso ad eventi e situazioni a rischio di assembramento, come stadi e discoteche. L’ingresso ai centri commerciali potrebbe essere contingentato o limitato a coloro che hanno almeno il Green Pass base. L’obbligo di mascherina anche all’aperto potrebbe essere esteso anche alle zone bianche. Tutto questo con l’obiettivo primario di mantenere aperte tutte le attività. Sul fronte privato non si prevedono limitazioni alle cene di Natale e ai cenoni di Capodanno come in passato, ma il nuovo decreto conterrà quasi sicuramente una forte raccomandazione ad evitare situazioni di assembramento “casalingo”.

Altre ipotesi, sulle quali però il Governo ancora non ha preso una posizione, sono quelle di allungare le vacanze natalizie – ovvero il rientro a scuola – per i bambini sotto i 5 anni, per i quali attualmente non è prevista la possibilità di vaccinazione e di attuare un lockdown mirato, solo per i non vaccinati/guariti, in modo da spingere il piede sull’acceleratore verso la vaccinazione di massa.