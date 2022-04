Vaccino Covid: come prenotare la quarta dose in ogni Regione

Come prenotare la quarta dose di vaccino Covid: istruzioni e contatti in ogni Regione per la prenotazione e somministrazione del secondo richiamo booster.

Nella prima settimana di somministrazione per la quarta dose di vaccino anti Covid, sono stati 11.264 i richiami del secondo booster effettuati, con le prenotazioni che si stanno aprendo in tutte le Regioni d’Italia. Come da indicazione del Ministero della Salute, la quarta dose (seconda dose booster) del vaccino contro il Coronavirus è disponibile per:

anziani over 80;

anziani residenti nelle RSA;

soggetti fragili over 60 inseriti nella circolare del Ministero della Salute (patologie concomitanti/preesistenti).

La somministrazione con vaccino a mRNA (Pfizer-BioNTech o Moderna) deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni, ossia dopo 4 mesi dalla terza o ultima dose. Sono escluse le persone che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dopo il primo booster di vaccino contro il Coronavirus.

Ecco tutte le regole, i canali di prenotazioni e le istruzioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid, Regione per Regione.

Abruzzo: prenotazione quarta dose vaccino Covid In tutta la regione (in base alle modalità predisposte dalle singole Asl) è disponibile la somministrazione della quarta dose per gli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e per i fragili con età superiore ai 60 anni con una delle patologie indicate dal Ministero. L’accesso agli hub vaccinali è volontario e senza prenotazione, che resta possibile tramite piattaforma online (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o numero verde 800.00.99.66. Basilicata: prenotazione quarta dose vaccino Covid In Basilicata ci si può recare per il richiamo presso un hub regionale, anche senza prenotazione (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) La somministrazione avviene anche attraverso i medici di famiglia. Bolzano: prenotazione quarta dose vaccino Covid Nella Provincia autonoma di Bolzano ci si prenota online, utilizzando la piattaforma SaniBook (civis.bz.it). Calabria: prenotazione quarta dose vaccino Covid In Calabria ci si rivolge al medico di base o si prenota online (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o per telefono al numero 800 00 99 66. Campania: prenotazione quarta dose vaccino Covid Non serve prenotazione, è possibile presentarsi al centro vaccinale per la somministrazione (ma è consigliabile chiamare prima). Chi preferisce prenotarsi online o per telefono, deve rivolgersi alla propria ASL. Emilia Romagna: prenotazione quarta dose vaccino Covid In Emilia Romagna la quarta dose è disponibile dal 13 aprile: le somministrazioni sono a chiamata diretta per i soggetti immunodepressi e ospiti RSA, è invece possibile utilizzare i canali CUP, Fascicolo Sanitario Elettronico e farmacie per gli over-80 ed i fragili over-60. Le Aziende sanitarie invieranno a tutte le persone che rientrano nelle categorie interessate, un sms informativo sull’opportunità di sottoporsi alla vaccinazione. Friuli Venezia Giulia: prenotazione quarta dose vaccino Covid In Friuli Venezia Giulia ci si prenota al numero 04 34223522 oppure presso gli sportelli del CUP (www.cupweb.it) o nelle farmacie abilitate. Lazio: prenotazione quarta dose vaccino Covid L’accesso alla vaccinazione con la quarta dose è possibile dal 14 aprile attraverso il medico di famiglia, presso le farmacie o i punti di somministrazione tramite la piattaforma di prenotazione (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Per le altre dosi, invece, dal 1° aprile le vaccinazioni anti COVID-19 sono ad accesso diretto senza prenotazione, presso i punti di somministrazione vaccinale. Liguria: prenotazione quarta dose vaccino Covid In Liguria ci si prenota dal 19 aprile, online su prenotovaccino.regione.liguria.it, presso gli sportelli CUP di Asl/Aziende ospedaliere, nelle farmacie che effettuano il servizio CUP o tramite call center chiamando al numero verde 800 938 818.

Lombardia: prenotazione quarta dose vaccino Covid

In Lombardia, la quarta dose di vaccino Covid ai soggetti ammessi si prenota online (su https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) o dal numero 800 894545. Possibile anche, per i fragili e ma momentaneamente, recarsi senza prenotazione in uno dei centri vaccinali portando con sé tutta la documentazione sulla propria condizione di salute. Immunodepressi e trapiantati, se non riescono a prenotare online, possono utilizzare il pulsante “Richiedi Abilitazione” per procedere alla registrazione: entro 24/48 ore potranno accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione.

Marche: prenotazione quarta dose vaccino Covid

Gli immunodepressi seguiti da strutture regionali saranno chiamati degli ospedali per la somministrazione della quarta dose. Gli altri possono prenotarsi online attraverso il portale (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o call center al numero 800 009966.

Molise: prenotazione quarta dose vaccino Covid

In Molise, la prenotazione si effettua online, attraverso la piattaforma ufficiale (regione.molise.it). Il sistema riconosce chi ha diritto alla quarta dose. In alternativa si prenota dal numero 0874 1866000.

Piemonte: prenotazione quarta dose vaccino Covid

Gli aventi diritto alla quarta dose sono contattati direttamente dalla Asl.Per ottenere informazioni sulla campagna, si può chiamare il numero verde 800 957795.

Puglia: prenotazione quarta dose vaccino Covid

La quarta dose agli immunodepressi è somministrata conchiamata attiva da parte dei centri di cura. Per gli altri soggetti aventi diritto, la prenotazione asi effettua online (http://www.lapugliativaccina.regione.puglia.it/).

Sardegna: prenotazione quarta dose vaccino Covid

La quarta dose agli aventi diritto si prenota online (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) o tramite call center 800 009966.

Sicilia: prenotazione quarta dose vaccino Covid

La prenotazione si può effettuare online (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o per telefono (numero verde 800 009966). I soggetti affetti da obesità con BMI maggiore di 35 possono effettuare la prenotazione inviando una mail alla propria ASP territorialmente competente (Agrigento vaccini.covid@aspag.it, Caltanissetta vaccinazioniaspcaltanissetta@asp.cl.it, Catania vaccino.covid@aspct.it, Enna comunicazioni.vaccinicovid@asp.enna.it, Messina prenotazioni.anomalie@asp.messina.it, Fiera del Mediterraneo Palermo: help.vaccinifiera@asppalermo.org, Palermo help.vaccinifiera@asppalermo.org, Ragusa team.helpcittadino.vaccini@asp.rg.it, Siracusa vaccinazionecovid@asp.sr.it, Trapani vaccinicovid@asptrapani.it, Regione Siciliana prenotazioni.anomalie@qualitasiciliassr.it).

Toscana: prenotazione quarta dose vaccino Covid

La quarta dose si prenota tramite medico di famiglia oppure su chiamata diretta.

Trento: prenotazione quarta dose vaccino Covid

Le prenotazioni si effettuano online (https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home).

Umbria: prenotazione quarta dose vaccino Covid

I soggetti immunodepressi con diritto alla quarta dose ricevono un SMS con le indicazioni per la somministrazione. Per gli over-80 e fragili over-60 non sono state ancora fornite informazioni specifiche, in generale le prenotazioni si effettuano su https://vaccinocovid.regione.umbria.it/

Valle d’Aosta: prenotazione quarta dose vaccino Covid

La prenotazione della quarta dose è disponibile sul portale ufficiale (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/). Gli ospiti delle strutture residenziali per anziani saranno contattati dall’USL. È sempre possibile, per le categorie aventi diritto, il libero accesso senza prenotazione presso gli hub vaccinali.

Veneto: prenotazione quarta dose vaccino Covid

Il sito per le prenotazioni online è accessibile dal portale della Regione (https://vaccinicovid.regione.veneto.it) scegliendo la propria ULSS di preferenza.