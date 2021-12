Durata e validità di ogni tipo di Green Pass: dopo il vaccino anti Covid-19 (prima, seconda e terza dose), dopo il tampone o la guarigione da Sars-Cov-2.

La durata e validità del Green Pass differisce a seconda del motivo per il quale è stato rilasciato (vaccino, tampone, guarigione) e per numero di dosi (prima, seconda, terza, richiamo booster, unica per i guariti). Vediamo di riassumere in modo rapido, anche in base alle nuove regole del Super Green Pass, quanto dura la Certificazione Verde Covid-19, per quanto tempo e dove può essere utilizzata in base al motivo per cui è stata generata.

Validità Green Pass dopo il vaccino

Come prenotare la terza dose di vaccino Covid: guida per Regione 22 Novembre 2021 A partire dal 15 dicembre, la durata del Green Pass dopo il vaccino anti Sars-Cov-2/Covid-19 passa da 12 a 9 mesi (articolo 3 del Decreto 172/2021). Coloro che hanno ottenuto la Certificazione Verde dopo la seconda dose entro i 9 mesi precedenti non devono richiederne una nuova, perché la precedente rimarrà valida fino a scadenza e con lo stesso QR Code. Chi avesse stampato il Green Pass cartaceo, per averne copia aggiornata con la corretta scadenza dovrà riscaricarlo, utilizzando il medesimo codice Authcode. I nove mesi si calcolano dal termine del ciclo vaccinale (seconda dose) oppure dalla somministrazione della terza dose. Con ogni dose aggiuntiva si riparte da zero con un nuovo documento aggiornato (e relativo QR Code), ma sempre fino a nove mesi.

Validità Super Green Pass

Il Green Pass ottenuto dopo il vaccino, seconda o terza dose che sia, prende oggi il nome di Green Pass rafforzato. Entrato in vigore il 29 novembre in zona gialla e dal 6 dicembre richiesto anche in zona bianca fino al 15 gennaio, consente l’accesso a locali, negozi, centri sportivi, luoghi di lavoro, trasporti pubblici, spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche e così via.

Vaccino Covid: validità per ogni dose

Green Pass: come scaricarlo dopo la terza dose 1 Dicembre 2021 Il Super Green Pass si può scaricare anche dopo la prima dose del vaccino anti Covid. La Certificazione Verde viene generata 12 giorni dopo la prima o unica somministrazione, a seconda del vaccino fatto o perché si risulta guariti dal Coronavirus, con validità dal 15esimo giorno fino alla seconda dose. Se non si completa il ciclo vaccinale si perde il Green Pass.

Dopo la seconda dose, bisogna scaricare nuovamente il Green Pass che, per le dosi successive alla prima, viene rilasciato entro 48 ore dalla somministrazione ed è valido per 9 mesi trascorsi i quali, per mantenere il Super Green Pass, sarà necessaria la terza dose di vaccino (a sua volta valido per altri nove mesi).

Durata Green Pass dopo il tampone

Per chi effettua il tampone la validità del Green Pass è di:

72 ore in caso di test molecolare ;

in caso di test ; 48 ore in caso di test antigenico, o rapido.

Uso del Green Pass semplice

Con il tampone negativo si ottiene il Green Pass semplice, che consente di esercitare la propria attività lavorativa (sui luoghi di lavoro è obbligatorio), a esclusione delle categorie che hanno l’obbligo vaccinale. Consente inoltre di:

fare la spesa ed entrare nei negozi;

prendere i mezzi pubblici e i trasporti d lunga percorrenza;

andare negli alberghi;

entrare negli spogliatoi delle palestre e svolgere attività sportive, anche all’aperto.

Chi effettua il tampone ottenendo il Green Pass di base, in zona gialla o arancione e durante il periodo delle Feste di fine anno in tutta Italia, non può invece entrare nei locali, né andare al cinema o svolgere tutte le attività di vita sociale che richiedono il Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

Green Pass dopo guarigione

Il Green Pass dopo essere guariti dal Covid-19 è paragonabile a quello ottenuto da chi si vaccina in termini di validità, si tratta in sostanza di una Certificazione Verde rafforzata, che consente di svolgere le stesse attività sopra descritte per i vaccinati

Ma quanto dura il Green Pass per i guariti dal Covid? La durata del Super Green Pass ottenuto per avvenuta guarigione dal Coronavirus è:

6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione;

dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione; 9 mesi dalla dose di vaccino effettuata dopo la guarigione.