Mappa Coronavirus: situazione in Italia a novembre 2020

Ecco tutti i nuovi dati sul Coronavirus, che evidenziano forti criticità nei servizi territoriali e ospedalieri: la situazione contagi Covid aggiornata.

Coronavirus: Guida al congedo per quarantena dei figli 15 Ottobre 2020 Si acutizza la situazione in Italia legata all’emergenza Coronavirus: continua a crescere la curva dei nuovi casi di contagio da Covid-19 tanto che il Governo è stato costretto ad emanare nel giro di pochi giorni diversi nuovi DPCM con misure via via più restrittive.

Sulla base degli scenari e di 21 indicatori, l’Italia dal 6 novembre è divisa in tre aree di rischio con restrizioni differenziate in base alla gravità della situazione epidemiologica:

area gialla : Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto;

: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; area arancione : Puglia, Sicilia;

: Puglia, Sicilia; area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Prevenire il Covid-19

Prima di vedere i dati aggiornati, ricordiamo che le misure di prevenzione dal Coronavirus sono sempre le stesse:

indossare sempre correttamente la mascherina , ora obbligatoria anche all’aperto;

correttamente la , ora obbligatoria anche all’aperto; rispettare le regole di distanziamento sociale (almeno un metro);

sociale (almeno un metro); lavare o disinfettare bene e frequentemente le mani ;

; evitare di toccarsi naso, bocca e occhi;

disinfettare frequentemente gli ambienti ad uso promiscuo;

ad uso promiscuo; restare a casa in caso di comparsa di sintomi di contagio da Covid-19;

di contagio da Covid-19; evitare gli assembramenti ;

; scaricare e tenere attiva l’app Immuni.

Come poi ricorda il Ministero della Salute:

si conferma che è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie ed è altresì fondamentale rimanere a casa il più possibile;

con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie ed è altresì fondamentale il più possibile; si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-­‐sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine;

rigorosi e rispettare le misure igienico-­‐sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine; si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.

Coronavirus: il trend in Italia

I dati elaborati dal Ministero della Salute segnalano che l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento:

ancora complessivamente compatibile con uno scenario di tipo 3 (situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo);

(situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo); ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4 (situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo), già in essere in alcune Regioni, definite “zone rosse”.

Nella settimana di monitoraggio (19 – 25 ottobre):

11 Regioni/PA sono da considerare a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARS-­CoV-­2, di cui 5 sono a titolo precauzionale in quanto non valutabili in modo attendibile perché la completezza del dato di sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione;

sono da considerare a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARS-­CoV-­2, di cui 5 sono a titolo precauzionale in quanto non valutabili in modo attendibile perché la completezza del dato di sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione; 8 Regioni/PA sono classificate a rischio moderato con probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese;

sono classificate a rischio moderato con probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese; per la prima volta, è stato segnalato il superamento in alcuni territori della soglia critica di occupazione dei posti letto in area medica (40%);

in alcuni territori della soglia critica di occupazione dei in area medica (40%); si osserva un ulteriore forte incremento dei casi che porta l’incidenza cumulativa (dati flusso ISS ) a 279,72 per 100,000 abitanti nel periodo 12/10-­‐25/10 (contro i 146,18 per 100,000 abitanti del periodo 5/10-­‐18/10);

) a 279,72 per 100,000 abitanti nel periodo 12/10-­‐25/10 (contro i 146,18 per 100,000 abitanti del periodo 5/10-­‐18/10); il numero di casi sintomatici è raddoppiato: da 27.117 (periodo 5/10-­‐18/10) a 54.377 (periodo 12/10-­‐25/10);

è raddoppiato: da 27.117 (periodo 5/10-­‐18/10) a 54.377 (periodo 12/10-­‐25/10); l’aumento di casi è diffuso in tutto il Paese , con tutte le Regioni/PPAA che riportano un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente (flusso MdS);

, con tutte le Regioni/PPAA che riportano un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente (flusso MdS); scende la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento di contatti (19,2%), mentre si continua ad osservare un aumento nella percentuale dei casi rilevati per la comparsa di sintomi (32,6%), rimane relativamente stabile (28,3%) la percentuale dei casi che è stata rilevata attraverso attività di screening e si conferma l’aumento (19,9%) della percentuale dei casi per cui non è stato riportato il motivo dell’accertamento diagnostico;

(19,2%), mentre si continua ad osservare un aumento nella percentuale dei casi rilevati per la (32,6%), rimane relativamente stabile (28,3%) la percentuale dei casi che è stata rilevata attraverso attività di e si conferma l’aumento (19,9%) della percentuale dei casi per cui non è stato riportato il motivo dell’accertamento diagnostico; aumenta il numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note (49.511 casi questa settimana vs 23.018 la settimana precedente) che supera l’80% dei nuovi casi segnalati in alcune Regioni/PA, evidenziando una forte difficoltà nel tracciare in modo completo le catene di trasmissione ed aumento in proporzione dei casi evidenziati per sintomi.

Per quanto riguarda l’indice di riproduzione del virus:

nel periodo 08 – 21 ottobre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70 (95%CI: 1,49 – 1,85);

è pari a (95%CI: 1,49 – 1,85); si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane con valori superiori a 1,5 in diverse Regioni/PA.

A preoccupare è il fatto che nel periodo di osservazione per la prima volta è stato segnalato il superamento in alcuni territori della soglia critica di occupazione in aree mediche (40%) ed esiste un’alta probabilità che 15 Regioni/PPAA superino le soglie critiche di terapia intensiva e/o aree mediche nel mese di novembre.

Coronavirus in Italia: i dati aggiornati

Complessivamente, il numero di persone attualmente positive in Italia è di 558.636 con incremento rispetto al giorno precedente di 26.100, a fronte di 6.183 nuovi guariti (335.074 in totale da inizio epidemia). I casi totali nel nostro Paese, da inizio epidemia da Covid-19 è pari a 935.104, con un incremento giornaliero di 32.616 nuovi casi. Il Coronavirus è costato la morte a 41.394 persone in Italia (+331).

Da sottolineare che il Report sulla mortalità ci indica le seguenti caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, secondo i dati aggiornati 4 novembre 2020:

età media 80 anni;

uomini 57.4%;

donne 42,6%;

numero patologie preesistenti: 0 patologie 3,4%; 1 patologia 13,1%; 2 patologie 19,1%; 3 o più patologie 64,4%;

patologie preesistenti osservate più frequentemente: cardiopatia ischemica 27,8%; fibrillazione atriale 24%; scompenso cardiaco 16,1%; ictus 11,3%



Regioni – totale casi, attuali e incremento:

Lombardia: 260.754 (132.410) (6.318)

Piemonte: 97.779 (54.197) (3.884)

Campania: 86.919 (69.652) (4.601)

Veneto: 79.269 (50.970) (3.362)

Emilia-Romagna: 71.408 (37.852) (2.360)

Lazio: 65.814 (51.378) (2.489)

Toscana: 62.946 (43.447) (2.479)

Liguria: 36.430 (12.408) (886)

Sicilia: 31.271 (21.467) (1.083)

Puglia: 25.701 (17.187) (766)

Marche: 18.789 (10.241) (502)

Umbria: 14.939 (9.800) (660)

Friuli Venezia Giulia: 14.728 (7.641) (504)

Abruzzo: 14.519 (9.331) (584)

P.A. Bolzano: 13.126 (7.987) (781)

Sardegna: 12.261 (8.427) (424)

P.A. Trento: 10.886 (2.753) (182)

Calabria: 7.465 (5.020) (359)

Valle d’Aosta: 4.135 (2.172) (55)

Basilicata: 3.523 (2.654) (246)

Molise: 2.442 (1.642) (91)

Province – totale e incremento casi:

Milano: 97.365 (2956)

Torino: 54.033 (2095)

Napoli: 53.910 (2158)

Roma: 47.171 (2045)

Monza e della Brianza: 26.236 (877)

Brescia: 25.335 (545)

Varese: 21.890 (620)

Genova: 21.794 (516)

Bergamo: 20.236 (123)

Firenze: 18.603 (554)

Caserta: 15.968 (880)

Treviso: 15.792 (485)

Bologna: 15.068 (538)

Padova: 15.067 (487)

Verona: 14.940 (560)

Como: 14.465 (174)

Vicenza: 13.949 (841)

Pavia: 13.128 (313)

Bolzano: 13.126 (781)

Cuneo: 12.470 (691)

Venezia: 11.300 (546)

Modena: 11.178 (614)

Reggio nell’Emilia: 11.024 (319)

Trento: 10.886 (182)

Perugia: 10.821 (471)

Bari: 10.106 (160)

Cremona: 9.833 (99)

Palermo: 9.486 (152)

Salerno: 9.112 (845)

Alessandria: 8.597 (327)

Pisa: 8.414 (347)

Piacenza: 8.038 (153)

Catania: 7.981 (239)

Mantova: 7.367 (135)

Novara: 7.231 (236)

Lecco: 7.082 (136)

Parma: 6.755 (177)

Frosinone: 6.321 (6)

Lodi: 6.239 (57)

Foggia: 6.233 (203)

Arezzo: 6.145 (252)

Lucca: 6.001 (262)

Udine: 5.806 (281)

Rimini: 5.568 (191)

Ancona: 5.544 (195)

Prato: 5.467 (336)

Sassari: 5.244 (154)

Pistoia: 5.148 (267)

Latina: 5.120 (248)

Forlì-Cesena: 4.966 (115)

Viterbo: 4.753 (180)

La Spezia: 4.749 (142)

Asti: 4.582 (194)

Trieste: 4.549 (115)

Belluno: 4.526 (268)

Livorno: 4.521 (154)

Avellino: 4.323 (196)

L’Aquila: 4.319 (242)

Pesaro e Urbino: 4.165 (42)

Savona: 4.108 (88)

Aosta: 4.080 (55)

Ravenna: 3.951 (90)

Teramo: 3.782 (115)

Imperia: 3.760 (104)

Macerata: 3.741 (130)

Sondrio: 3.651 (114)

Massa Carrara: 3.467 (99)

Vercelli: 3.462 (113)

Terni: 3.409 (164)

Ferrara: 3.398 (113)

Pescara: 3.291 (81)

Biella: 3.118 (83)

Reggio di Calabria: 2.952 (181)

Ragusa: 2.911 (198)

Barletta-Andria-Trani: 2.858 (167)

Messina: 2.833 (200)

Chieti: 2.797 (123)

Siena: 2.710 (139)

Pordenone: 2.689 (95)

Taranto: 2.625 (106)

Verbano-Cusio-Ossola: 2.601 (76)

Ascoli Piceno: 2.503 (52)

Cagliari: 2.465 (101)

Trapani: 2.254 (5)

Cosenza: 2.210 (61)

Fermo: 2.183 (82)

Siracusa: 2.153 (175)

Potenza: 2.028 (141)

Sud Sardegna: 2.017 (146)

Rovigo: 2.016 (103)

Grosseto: 1.915 (69)

Lecce: 1.855 (63)

Brindisi: 1.843 (65)

Gorizia: 1.505 (4)

Nuoro: 1.468 (14)

Rieti: 1.458 (1)

Campobasso: 1.457 (70)

Benevento: 1.285 (13)

Caltanissetta: 1.284 (92)

Agrigento: 1.283 (0)

Matera: 1.275 (103)

Catanzaro: 1.184 (64)

Oristano: 1.067 (9)

Enna: 1.061 (22)

Isernia: 950 (15)

Crotone: 437 (17)

Vibo Valentia: 284 (36)