ADI e SFL 2025: le novità della Legge di Bilancio, le regole di accesso e gli importi

Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro 2025: nuovi requisiti ISEE, soglie di reddito aumentate e importi maggiorati per più beneficiari.

Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, la disciplina delle misure di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) viene aggiornata a partire dal 1° gennaio 2025. Le modifiche mirano a potenziare il sostegno alle famiglie in difficoltà economica, introducendo nuovi parametri di accesso e maggiori benefici economici.

Le modifiche introdotte sono già operative e si applicano anche alle domande già in corso di erogazione. I nuovi valori soglia sono utilizzati per l’accesso alla misura e per il calcolo degli importi, mentre l’aggiornamento dei modelli di domanda è tuttora in corso, per allineare le richieste alle nuove disposizioni normative.

Le novità per l’Assegno di Inclusione (ADI)

Sussidi ADI e SFL: cambiano requisiti, importi e beneficiari 2025 9 Gennaio 2025 La Legge di Bilancio 2025 apporta importanti cambiamenti ai requisiti economici dell’ADI, ampliando la platea dei beneficiari. Per l’Assegno di Inclusione, la Manovra prevede sia un incremento della soglia ISEE e del reddito familiare per l’accesso alla misura e il calcolo del beneficio economico sia un incremento della soglia specifica per i nuclei familiari in locazione, calcolata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE.

Ecco i principali interventi:

aumento della soglia ISEE da 9.360 euro a 10.140 euro;

da 9.360 euro a 10.140 euro; incremento del reddito familiare massimo da 6.000 euro a 6.500 euro per i nuclei standard, da 7.560 euro a 8.190 euro per i nuclei con componenti di età pari o superiore a 67 anni o con disabilità grave/non autosufficienza;

soglia maggiorata per chi vive in locazione elevata a 10.140 euro per i nuclei familiari residenti in abitazioni in affitto, come dichiarato nella DSU ai fini ISEE.

Inoltre, sono stati aumentati gli importi per l’integrazione al reddito:

da un massimo di 3.360 euro a 3.640 euro per i nuclei familiari in locazione,

per i nuclei con componenti di età pari o superiore a 67 anni o con disabilità grave, l’importo massimo passa da 1.800 euro a 1.950 euro.

Le novità per il Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Anche il SFL, destinato a favorire l’inserimento lavorativo, subisce cambiamenti:

nuova soglia ISEE e di reddito entrambe elevate da 6.000 euro a 10.140 euro;

entrambe elevate da 6.000 euro a 10.140 euro; incremento dell’importo mensile da 350 euro a 500 euro;

da 350 euro a 500 euro; proroga della durata, estesa di ulteriori 12 mesi purché il beneficiario sia iscritto a un corso di formazione e previa revisione del patto di servizio personalizzato.

Calendario pagamenti ADI e SFL di gennaio 2025

Per consentire l’adeguamento dei parametri, il calendario dei pagamenti di gennaio è stato rimodulato.

15 gennaio : pagamento delle mensilità arretrate relative all’ADI con le vecchie soglie.

: pagamento delle mensilità arretrate relative all’ADI con le vecchie soglie. 17 gennaio : pagamento delle arretrate e della mensilità di dicembre 2024 per il SFL, applicando i vecchi parametri.

: pagamento delle arretrate e della mensilità di dicembre 2024 per il SFL, applicando i vecchi parametri. 27 gennaio : pagamento con le nuove soglie e importi per: Domande di ADI presentate a dicembre 2024 con esito positivo e patto di attivazione digitale sottoscritto. Domande di SFL con iniziative formative/lavorative attive e istruttoria positiva. Mensilità di rinnovo per domande già in corso.

: pagamento con le nuove soglie e importi per: