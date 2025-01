Sussidi ADI e SFL: cambiano requisiti, importi e beneficiari 2025

Si amplia la platea dei beneficiari di Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro: ecco le novità introdotte dalla Manovra 2025.

La Manovra 2025 ha introdotto alcune novità in tema di Assegno di Inclusione (ADI) e di Supporto per la formazione e lavoro (SFL), che da quest’anno potranno essere destinati a una platea più ampia di persone.

Grazie all’ampliamento dei requisiti ISEE e all’aumento degli importi, infatti, AdI e SFL potranno essere concessi ad un numero maggiore di destinatari.

Requisiti e importi ADI 2025

Per quanto riguarda l'Assegno di Inclusione, la misura resta destinata alle famiglie in difficoltà, con almeno un componente con disabilità, minorenne, ultra 60enne o in condizioni di svantaggio certificate dai servizi socio-sanitari pubblici.

Sale però la soglia ISEE da non superare per accedere al contributo economico, che passa da 9.360 euro a 10.140 euro, mentre passa da 6.000 a 6.500 euro il valore del reddito familiare massimo e da 7.560 a 8.190 euro quello dei nuclei composti da anziani o disabili, con tale soglia che si incrementa infine a 10.140 euro se il nucleo risiede in affitto.

Soglie ISEE 2025 per l’Assegno di Inclusione

Per rendere più schematico il nuovo quadro de requisiti economici, ecco una rapida sintesi delle novità.

Soglia ISEE : da 9.360 euro a 10.146 euro.

: da 9.360 euro a 10.146 euro. Soglia di reddito familiare : da 6.000 euro a 6.500 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza.

: da 6.000 euro a 6.500 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza. Reddito familiare per nuclei con over 67 o disabili gravi: da 7.560 euro a 8.190 euro, con un incremento fino a 10.140 euro per nuclei in affitto.

Il parametro della scala di equivalenza resta 1 per il nucleo familiare, elevabile fino a 2,2 (oppure 2,3 in presenza di componenti con disabilità grave o non autosufficienza).

I nuovi importi del sussidio

Come noto, l’ADI prevede due componenti.Ebbene, entrambe le voci subiscono un incremento.

Integrazione del reddito familiare: aumenta a 6.500 euro annui, mentre per nuclei con over 67 o disabili gravi l’importo sale a 8.190 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza. Contributo per nuclei in locazione: cresce da 3.360 a 3.640 euro annui, o a 1.950 euro per nuclei con over 67 o disabili gravi.

Restano invariate, invece, le disposizioni relative alla durata del beneficio e al contributo minimo, pari rispettivamente a 18 mesi continuativi con rinnovo per altri 12 (con la sospensione di un mese) e a 480 euro annui.

Requisiti e importi SFL 2025

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), pensato per promuovere l'occupabilità, amplia la propria platea di beneficiari e gli importi erogati.

Nuova soglia ISEE : da 6.000 euro a 10.140 euro.

: da 6.000 euro a 10.140 euro. Indennità di partecipazione: da 350 a 500 euro mensili.

La durata del sostegno è prorogabile per altri 12 mesi (rispetto ai 12 mesi iniziali) se il beneficiario è ancora impegnato in attività formative al termine del primo anno.

Obblighi di partecipazione

Per mantenere il beneficio, i destinatari devono partecipare a corsi di formazione o politiche attive del lavoro e confermare la partecipazione ai servizi competenti almeno ogni 90 giorni, anche in modalità telematica. Il mancato rispetto degli obblighi comporta la sospensione del beneficio.

Inoltre, la mancata iscrizione a percorsi di istruzione per adulti comporta la decadenza del beneficio a partire dall’inizio del corso.