Automotive, Intergea: premio da mille euro a tutto lo staff

Non solo bonus di Stato: Intergea premia con mille euro in busta paga tutti i lavoratori che hanno permesso di raggiungere gli ottimi risultati 2021.

Un premio di mille euro per tutti i dipendenti e i collaboratori in forza al Gruppo Intergea, primo player in Italia del settore Automotive per numero di auto vendute: il bonus è riconosciuto come premio a ciascuna risorsa, per il contribuito offerto alla realizzazione degli obiettivi di business 2021.

Con questa iniziativa vogliamo condividere i successi raggiunti con tutte le persone che in azienda, nonostante un anno molto problematico, non si sono mai tirate indietro e hanno offerto un contributo determinante al risultato del Gruppo.

“In un contesto socio-economico in cui il costo delle materie prime è ai massimi termini e l’inflazione continua a salire, ci auguriamo che questo gesto possa essere di sostegno per i nostri lavoratori”, ha spiegato Alberto Di Tanno, presidente e amministratore delegato del Gruppo Intergea.

Un piccolo contributo che mette al centro le risorse umane, cioè il primo valore aziendale.

Dipendenti e collaboratori del reparto commerciale delle società controllate Autoingros, Theorema, Logica, Tecknogest, Forza, Certo Service e CRF otterranno dunque il riconoscimento extra in busta paga, anche come sostegno del difficile momento economico.

Con oltre 700 persone in 126 punti vendita, il Gruppo della distribuzione automotive si distingue per l’innovazione nello sviluppo di servizi e negli investimenti nel settore immobiliare che integrano le attività core. Dal 2022 è attiva anche Carzooon, nuova frontiera digitale dell’automotive.