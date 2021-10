Roma Young Talents: call per designer e startup della moda

Il contest Roma Young Talents che premia i migliori designer e imprenditori in ambito fashion per rilanciare il comparto nell’area della Capitale.

CAN Roma e Daydream Studio promuovono il contest “Roma Young Talents”, iniziativa realizzata in collaborazione con Altaroma e con il contributo di Camera di Commercio di Roma per rilanciare e valorizzare i professionisti del settore moda che operano nella zona della Capitale.

Roma: contributi alle MPMI femminili innovative 30 Settembre 2021

L’obiettivo della call, infatti, è selezionare i migliori designer di abiti e accessori la cui impresa è attiva (o è in procinto di esserlo) nell’Area Metropolitana di Roma, coinvolgendo anche gli stilisti che hanno già attivato un’attività o che intendano lanciarla a breve.

I partecipanti saranno valutati in base al loro talento, alla visione progettuale e alle capacità realizzative ritenute meritevoli di investimenti da parte del board, composto da rappresentanti di CNA Roma, Daydream Studio e Altaroma e da una rosa di esperti del settore fashion.

Per quanto riguarda i premi, i vincitori saranno nominati durante la cerimonia di premiazione in occasione dell’edizione invernale di Altaroma. I primi 3 classificati riceveranno la produzione Daydream Studio di un fashion video dedicato alla loro linea, presentato nell’edizione invernale 2022 di Altaroma. I secondi 5 classificati, invece, beneficeranno di un servizio fotografico di moda ambientato. I terzi 7 classificati, infine, riceveranno un servizio di moda in studio per il proprio e-commerce.

Per partecipare al contest occorre presentare una collezione composta dal almeno 6 elementi, completa di foto e scheda tecnica dei prodotti, che riporti anche i materiali utilizzati e la descrizione delle lavorazioni. La scadenza è prevista per il 31 ottobre 2021, come specificato nel bando online.