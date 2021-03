YouTube e Video Editing: formazione al femminile

Corso di formazione gratuito rivolto alle donne disoccupate: focus sul social media marketing su YouTube e sulle attività di video editing.

Sarà incentrato sulle tecniche di social media marketing su YouTube e sulle attività di video editing il corso promosso da ENAC Veneto, interamente gratuito e destinato a otto donne disoccupate, inoccupate e inattive.

L’obiettivo è quello di favorire l’occupazione femminile incentivando la conoscenza di alcune tecniche e strumenti innovativi, competenze trasversali e meta-competenze che possono rappresentare un utile strumento a supporto del reinserimento lavorativo. È anche inoltre previsto un laboratorio di Stotytelling fotografico.

In fase di selezione verranno valutati il possesso di diploma e/o laurea e l’esperienza pregressa nell’ambito specifico del corso. Non sono previsti costi di partecipazione, infatti, l’attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto. Potrà tuttavia essere riconosciuto un voucher del valore massimo di 150 euro, per coprire le spese per l’acquisto di un computer e/o di abbonamento/canone per la connessione.

Il corso partirà il 22 marzo 2021 e si svolgerà prevalentemente a distanza in modalità sincrona, sebbene una parte delle attività potrà essere svolta presso la sede di Verona di ENAC Veneto. Le domande possono essere inviate entro il 12 marzo 2021.