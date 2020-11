Negozi Veneto: capienza ridotta e nuove limitazioni

Manovra senza strategia economica, imprese senza riferimenti per investire, incentivi poco a misura di PMI: intervista al presidente A.P.I., Paolo Galassi.

Appuntamento il primo dicembre per il webinar focalizzato sulle opportunità di crescita del settore enogastronomico in Lombardia.

Startupper School Academy: dall’idea all’impresa

Al via il progetto della Regione Lazio per per promuovere l’imprenditorialità e la creatività nelle scuole del territorio.