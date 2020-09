PMI venete: contributi per acquisto DPI

Nuove risorse per favorire lo sviluppo di PMI e Midcap con focus sugli investimenti green e di contrasto alle conseguenze della pandemia da Covid-19.

Il servizio online per risolvere in modo veloce ed economico le liti tra gli studenti fuori sede in affitto a Milano e i proprietari immobiliari.

Crowdfunding CrowdFundMe: Minibond per finanziare le PMI Da CrowdFundMe una Call per finanziare le PMI attraverso i minibond e far ottenere liquidità in tempi rapidi per la ripartenza post Covid.

Veneto Virtual Job Meeting Padova: colloqui e workshop Il 30 settembre si terrà il Virtual Job Meeting Padova: Webinar, Workshop e colloqui one to one con le aziende che offrono lavoro.

Industria 4.0 Dl Semplificazioni: sì a Nuova Sabatini potenziata Fiducia al Dl Semplificazioni: sì a raddoppio soglia di investimenti per il contributo in unica soluzione, estensione imprese per il digitale al Sud.

Lazio E-Commerce: nuovi servizi da Poste Italiane Poste Italiane investe in due nuovi centri di smistamento a Roma e Milano per triplicare la capacità di spedizione e consegna in ambito e-commerce.