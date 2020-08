Bonus, REm e Fondo Casalinghe nel Dl Agosto

Dl Agosto: nuove indennità Covid per alcune categorie di lavoratori, rifinanziamento del reddito di emergenza, un fondo di formazione per le casalinghe.

Ci sono nuovi bonus destinati a specifiche categorie di lavoratori, viene rifinanziato il REm (Reddito di Emergenza) introdotto dal decreto Rilancio, è istituito un fondo destinato alla formazione e inclusione sociale delle casalinghe: sono nuove misure di sostegno per fronteggiare l’emergenza Coronavirus contenute nel Decreto Agosto, approvato dal Governo il 7 agosto.

Nuove indennità 600/1000 euro

Partiamo dalle indennità Covid, la cui platea di riferimento si è parecchio ristretta dopo i bonus versati per i mesi di marzo, aprile e maggio a Partite IVA e lavoratori autonomi.

Il Decreto Agosto prevede infatti un’indennità pari a mille euro per le seguenti categorie di lavoratori:

stagionali turismo e stabilimenti termali,

dipendenti stagionali in settori diversi dal turismo,

lavoratori spettacolo,

intermittenti,

incaricati di vendite a domicilio.

C’è poi un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Rinnovo REm

REm: guida INPS al sussidio 4 Giugno 2020 Per quanto riguarda il REm, viene rifinanziato con 400 milioni di euro. I requisiti restano invariati rispetto a quelli introdotti con il dl Rilancio: famiglie con ISEE fino a 15mila euro e una serie di altre caratteristiche (dettagliate nell’articolo 82 del dl 34/2020).

Le domande si possono presentare fino al 15 ottobre, il sussidio è una tantum e varia da 400 a 800 euro (calcolato in base all’ISEE del richiedente).

Fondo casalinghe

Sarà istituito un nuovo fondo casalinghe (plafond pari a 3 milioni di euro) da destinare a corsi di formazione volti ad incrementare le opportunità culturali e l’inclusione sociale delle donne che svolgono attività nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte all’Assicurazione obbligatoria.

In base alle anticipazioni del Ministro Elena Bonetti, «nel decreto agosto abbiamo inserito 3 milioni di euro per un fondo interamente destinato alla promozione della formazione personale delle donne e in particolare alle casalinghe».

Le regole applicative saranno fissate da specifico decreto ministeriale delle Pari Opportunità. Si attende il testo ufficiale del decreto, atteso entro fine di settimana in Gazzetta Ufficiale, per le ulteriori conferme del caso. Non si tratta quindi di un bonus ma soltanto di uno stanziamento da destinare ad azioni di inclusione lavorativa.