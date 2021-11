Contabilità in Cloud: gestione contabile facile e completa per PMI

Una gestione contabile snella e intuitiva contribuisce al successo del business riducendo tempi e costi: come renderla smart con il software Contabilità in Cloud.

Come impostare una gestione contabile snella ed efficace che supporti tutti gli aspetti del business? Ricorrere a un software gestionale completo e intuitivo è la scelta vincente per le piccole e medie imprese, che possono trovare nella soluzione Contabilità in Cloud di TeamSystem un valido alleato per amministrare tutti gli aspetti che ruotano intorno alla contabilità, contribuendo ad aumentare la produttività.

Contabilità in Cloud è il software di contabilità e fatturazione elettronica costruito su misura delle PMI, una risorsa facilmente accessibile, pratica e completa che risponde a tutte le esigenze gestionali.

Sfruttando i vantaggi offerti dal Cloud, inoltre, il programma offre un ambiente multilingua e multiutente interamente digitale che permette la massima condivisione dei dati e non richiede installazione, aggiornamenti o manutenzione. Documenti e informazioni sempre aggiornati, infatti, possono essere consultati anche fuori dalle mura dell’ufficio riducendo i costi di gestione analogica.

A chi si rivolge Contabilità in Cloud

Rendendo facile e intuitiva la gestione di tutti i processi aziendali e dell’intero flusso della fatturazione elettronica, Contabilità in Cloud va incontro alle necessità di diverse tipologie di utenti: startup, aziende che si occupano di servizi, di commercio o di consulenza, hanno a disposizione un unico strumento caratterizzato da molteplici funzioni. Il software Cloud based, infatti, soddisfa le generali necessità di fatturazione ma anche le esigenze di settori specifici, come ristorazione, franchising, edilizia, commercio e retail. Per gli imprenditori a capo delle PMI, ad esempio, il gestionale contabilità rappresenta una risorsa indispensabile per migliorare la redditività aziendale, mentre i responsabili amministrativi possono essere supportati nelle attività contabili quotidiane.

Il programma, inoltre, migliora la collaborazione tra azienda e commercialista permettendo di gestire anche il registro dei cespiti, il bilancio o la dichiarazione IVA.

I vantaggi per l’azienda

Le aziende possono avere esigenze di gestione contabile differenti, trovando comunque in Contabilità in Cloud un partner affidabile. I vantaggi per le imprese si declinano in una lunga serie di opportunità:

gestire in modo semplificato tutte le attività della propria azienda;

trasformare le informazioni in fatti contabili visualizzabili in prospetti facili e immediati da comprendere;

visualizzabili in prospetti facili e immediati da comprendere; consultare i dati di sintesi e impostare una relazione diretta con il proprio commercialista;

e impostare una relazione diretta con il proprio commercialista; acquisire rapidamente le fatture elettroniche;

abbandonare il data-entry tradizionale a favore di una maggiore automazione dei processi ;

; tenere sotto controllo le scadenze ;

; monitorare il conto economico real-time;

real-time; visualizzare a colpo d’occhio debiti e crediti ;

; effettuare pagamenti con un click.

Funzionalità e applicazioni di Contabilità in Cloud

Dal controllo dei costi e ricavi alla gestione della fatturazione elettronica, fino alla collaborazione con altri reparti aziendali: le funzionalità di Contabilità in Cloud si estendono in tutti questi settori, generando notevoli benefici e migliorando la gestione commerciale nel suo complesso.

Contabilità generale

Il programma permette di ottenere la gestione delle anagrafiche dei cespiti, effettuando il calcolo delle quote di ammortamento e la stampa del registro. Oltre a creare centri di costo e profitto, permette di calcolare in modo automatico ratei e risconti, budget e KPI, elaborando liquidazioni IVA e comunicazioni periodiche. La gestione degli incassi, dei pagamenti e della riconciliazione bancaria può essere gestita in modo facile e completo.

Fatturazione elettronica

L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica ha comportato numerosi adempimenti per le imprese e i professionisti. Contabilità in Cloud consente di emettere, inviare tramite SdI, monitorare e registrare in contabilità le fatture elettroniche in formato XML, conservandole a norma di legge.

Vendite e acquisti

Il software permette di realizzare listini di vendita da associare ai clienti o ai gruppi di clienti, creando profili ad hoc per gli agenti di vendita e inviando documenti di vendita e calcolo delle provvigioni. È anche possibile gestire lo scadenziario, creare preventivi e note di credito, evadere parzialmente gli ordini e gestire i singoli profili di clienti e fornitori.

Progetti

Contabilità in Cloud rende possibile la creazione di progetti, sotto-progetti e schede progetto dettagliate, gestendo in modo ottimale anche le attività secondarie e curando le anagrafiche dei collaboratori rilevando le ore lavorate e le spese sostenute.

Reportistica

Una delle funzionalità più vantaggiose riguarda la produzione di report specifici: bilanci, libro giornale, mastrini, piano dei conti partitario, registri IVA e dichiarazione IVA condivisibile con il commercialista.

Magazzino

Anche la gestione del magazzino può trarre notevoli benefici da Contabilità in Cloud, soprattutto per quanto riguarda la creazione degli ordini di acquisto, dei documenti di trasporto per acquisto e per ricezione dei prodotti. È anche possibile monitorare i flussi di acquisto, di vendita e le giacenze di magazzino in modo da stabilire prezzi e sconti per cliente.

Integrazioni con App e altre soluzioni Cloud

Permettendo agli utenti di avere sempre a portata di mano i dati e le informazioni relativi alla propria gestione contabile, Contabilità in Cloud comprende una serie di Applicazioni per smartphone e tablet intuitive e funzionali:

App Spese : permette di salvare le spese sostenute in tempo reale, fotografando ricevute e fatture pagate;

: permette di salvare le spese sostenute in tempo reale, fotografando ricevute e fatture pagate; App Sales : consente la gestione dell’attività commerciale direttamente dal proprio smartphone, inviando preventivi, ordini e fatture e controllando tutti i documenti contabili in qualsiasi momento;

: consente la gestione dell’attività commerciale direttamente dal proprio smartphone, inviando preventivi, ordini e fatture e controllando tutti i documenti contabili in qualsiasi momento; App Business Overview: per monitorare tutti i più importanti KPI aziendali in tempo reale.

Il software, inoltre, si integra con numerose altre soluzioni che fanno parte dell’ecosistema Team System, come CRM in Cloud per la gestione delle relazioni con i clienti, ottenendo il trasferimento dei dati con un solo click.

Perché scegliere Contabilità in Cloud

Supportando costantemente le attività quotidiane dell’azienda e mettendo a disposizione funzionalità dedicate, Contabilità in Cloud permette agli imprenditori di lavorare in modo più semplice, risparmiando tempi e costi senza rinunciare alla sicurezza e al supporto di consulenti esperti. Scegliendo Contabilità in Cloud, inoltre, è possibile richiedere servizi avanzati per personalizzare i report e i modelli di stampe, per importare e aggiornare i dati da file e soprattutto per accedere a percorsi di formazione individuale. Valore aggiunto dell’offerta, infine, è la possibilità di una prova gratuita di Contabilità in Cloud per 14 giorni, toccandone con mano tutti i benefici.

