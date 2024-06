In collaborazione con

Poter contare su un valido partner telco si rivela efficace e strategico nell'era della trasformazione digitale: WINDTRE Business è al fianco delle PMI nel loro percorso di innovazione.

Per le piccole e medie imprese che vogliono emergere in un mercato sempre più competitivo,

digitalizzazione e sviluppo tecnologico rappresentano leve fondamentali, a prescindere dal settore di

attività.

Da parte delle PMI, che costituiscono il tessuto produttivo italiano, aumenta la richiesta di servizi di telecomunicazioni studiati ad hoc per implementare nuovi processi digitali e portare il proprio business nella direzione del futuro, contando su soluzioni ICT scalabili e convenienti.

Soluzioni innovative e flessibili a complemento della connettività, della sicurezza informatica e della

gestione dei dati che aiutano le imprese ad adattarsi alle esigenze del mercato in costante evoluzione.

Pensando alle esigenze che caratterizzano ciascuna tipologia di business, WINDTRE Business si pone al fianco delle piccole e medie realtà imprenditoriali accompagnandole nel processo di trasformazione digitale attraverso una rete 5G capillare, soluzioni flessibili di connettività fissa e mobile e servizi digitali modulabili.

WINDTRE Business partner strategico al servizio delle PMI

Soddisfare le esigenze di professionisti, Partite IVA e imprese è l’obiettivo primario dei servizi WINDTRE Business: non solo connettività, ma anche soluzioni innovative per il loro percorso evolutivo.

Forte di una vasta esperienza nella gestione di reti e infrastrutture IT complesse, WINDTRE Business vanta anche una grande expertise nell’identificazione delle esigenze aziendali, guidando le imprese verso le soluzioni ICT più adatte.

Affidarsi a un partner strategico per l’intera gestione dell’infrastruttura IT, in particolare, permette alle PMI di concentrarsi sulle competenze chiave e focalizzare l’attenzione sull’operatività aziendale.

Connettività fissa, mobile e FWA

La connessione Internet rappresenta una risorsa fondamentale per le aziende uno strumento

imprescindibile a livello operativo. Accedere a validi servizi di connettività mobile, Internet fissa o FWA è

ormai una priorità: una necessità da soddisfare per garantire la continuità del business.

WINDTRE Business propone diverse soluzioni di connettività, declinate in una serie di offerte di rete mobile

e rete fissa; tutte caratterizzate da velocità, affidabilità e sicurezza. In particolare, le offerte mobili

comprendono chiamate e GIGA in Italia e fuori dai confini nazionali, le offerte fisse sfruttano la potenza

della fibra con Modem Wi-Fi 6 di ultima generazione.

Inoltre, dove non arriva la Fibra, è possibile usufruire della nuova tecnologia FWA 5G (Fixed Wireless

Access) che sfrutta tutta l’affidabilità della rete WINDTRE.

Soluzioni complete per la cybersecurity

Aiutando le imprese a proteggersi dalle minacce del web, WINDTRE Business offre soluzioni di cybersecurity che consentono di identificare le risorse critiche nelle infrastrutture aziendali grazie a un’attenta valutazione dei rischi, analizzando le vulnerabilità esistenti e definendo ruoli e responsabilità all’interno dell’organizzazione.

Per tutte le imprese che dovranno adeguarsi agli obblighi della NIS2, la direttiva UE

che detta misure standard per favorire un livello elevato di cybersicurezza, WINDTRE Business rappresenta

un interlocutore unico per la gestione di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza IT, grazie a percorsi specifici e soluzioni dedicate.

Alle misure preventive volte a proteggere i dati aziendali (come le funzioni di contenimento malware e anti-phishing), infatti, seguono una puntuale gestione degli eventuali incidenti e un’analisi forense volta a determinarne la causa e intraprendere azioni correttive.

Servizi digitali: focus su M2M e IoT

Mettendo al centro l’evoluzione digitale delle PMI, WINDTRE Business fornisce servizi di connettività in linea con le principali innovazioni in ambito Machine-to-Machine (M2M) e Internet of Things (IoT).

Tra i principali player per la fornitura di SIM M2M alle grandi utilities, WINDTRE Business sfrutta le potenzialità del 5G per fornire Reti Private Mobili che permettono di lavorare in sicurezza e completa autonomia.

Le soluzioni di M2M offerte, infatti, sono in grado di mettere a disposizione un’infrastruttura stabile e sicura per qualsiasi soluzione IoT che un’impresa debba sviluppare: dalla Logistica all’Energy Management e Smart Building, Smart Agricolture, dalla guida autonoma alle Smart Cities, dalle reti di distribuzione delle utilities energetiche alle infrastrutture sanitarie.

IoT Digital HUB, ad esempio, è la soluzione completa che offre connettività tramite SIM M2M e una piattaforma evoluta per monitorare e gestire le SIM utilizzate in apparati, sensori, macchinari ed altri dispositivi IoT.

Cloud, Data Center e Data Analytics

Pilastro dell’innovazione in chiave digitale, i servizi Cloud e le infrastrutture di Data Center svolgono un ruolo centrale in ambito aziendale, assicurando una gestione sicura e flessibile dei dati, delle applicazioni, dei sistemi di sicurezza e di archiviazione.

Poter contare su infrastrutture di Data Center e Cloud sicure, robuste e fornite dalle telco, come WINDTRE Business, rappresenta un valore aggiunto per le PMI. WINDTRE Business, ad esempio, ha creato una soluzione basata su un Virtual Private Cloud che offre un ambiente virtuale dedicato, assicurando flessibilità ed elasticità, riducendo i costi e semplificando la gestione IT.

Consolidando la sua presenza in diversi punti del territorio nazionale preposti all’erogazione dei servizi housing e co-location, inoltre, WINDTRE ha integrato lo storico Data Center di proprietà a Roma in Via Tor Cervara fornendo un servizio di Cloud Backup, per la gestione e l’archiviazione criptata di una copia dei dati al di fuori degli asset aziendali.

Consapevole dell’importanza dell’analisi dei Big Data per migliorare le strategie commerciali e favorire decisioni aziendali efficaci, infine, WINDTRE Business offre sofisticati servizi di Mobility Data Analytics, che forniscono informazioni basate sulle informazioni della rete Mobile, garantendo anonimità del dato puntuale e nel pieno rispetto della privacy.

Elaborando i dati attraverso algoritmi studiati in modo specifico per i diversi settori merceologici, è possibile ottenere informazioni statistiche e una vista completa e accurata del profilo degli individui che vivono, lavorano e transitano nelle città italiane, in modo da pianificare e misurare l’offerta di prodotti e servizi.

Ponendosi affianco a ogni impresa nel suo percorso di trasformazione digitale grazie a soluzioni 5G, connettività evoluta, sicurezza IT ma anche Data Analytics e servizi Cloud e Data Center, quindi, WINDTRE Business si rivela un prezioso alleato per garantire innovazione e successo in un’ottica sostenibile e inclusiva.