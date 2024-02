IPCEI Cloud: 250 milioni dal 15 marzo alle imprese

Avviso pubblico MIMIT: dal 15 marzo apre lo sportello di domanda dei contributi ad imprese e organismi di ricerca nell'ambito del programma IPCEI Cloud.

Pubblicato l’avviso pubblico del MIMIT con le nuove risorse destinate a finanziarie agevolazioni alle imprese e agli enti di ricerca nell’ambito del programma “IPCEI Cloud” (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo).

A disposizione ci sono 250 milioni da erogare sotto forma di contributi alla spesa.

Le domande possono essere inviare dal 15 marzo al 15 maggio 2024, utilizzando la piattaforma web che sarà messa online sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Transizione 5.0: incentivi al via 27 Febbraio 2024 In particolare, per incentivare la transizione digitale e green grazie a nuove tecnologie come Cloud ed Edge Computing, sono concessi aiuti di Stato per progetti relativi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Obiettivo finale, la creazione di una catena del valore europea di infrastrutture e servizi di nuova generazione (IPCEI CIS o Cloud).

Tra le attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammesse segnaliamo quelle finalizzate a:

fornire software che sviluppino funzionalità infrastrutturali per costruire i livelli di base dello stack edge cloud;

sviluppare un’architettura comune, come modello di configurazione e funzionamento di un sistema cloud ed edge;

sviluppare servizi avanzati per il cloud e l’edge, distribuiti senza interruzione tra le reti di fornitori;

sviluppare casi specifici per settore, ad esempio energia, salute e mare.

Rifinanziati bonus imprese e progetti UE 29 Febbraio 2024 Le risorse sono erogare a valere sulla Missione 4 del PNRR, Componente 2 “Importanti progetti di comune interesse europeo” e lo stanziamento rientra nel piano di rifinanziamento di una serie di misure ministeriali, approvato con apposito decreto del 23 febbraio 2024.

Il decreto definisce modalità e termini per l’invio delle domande di agevolazione per IPCEI Cloud e contiene la modulistica da utilizzare.