Come rendere agili i processi di vendita e gestire i clienti in modo efficace? La risposta è CRM in Cloud, soluzione pronta all’uso completa e scalabile.

Gestire i clienti in modo facile e veloce, facendo crescere il business. La soluzione CRM in Cloud di TeamSystem ha questo duplice obiettivo, offrendo alle piccole e medie imprese uno strumento unico, completo e intuitivo per organizzare la rete di vendita e centralizzare tutte le azioni di comunicazione, pianificazione e marketing.

La mission di TeamSystem, gruppo italiano specializzato nell’offerta di software gestionali e servizi digitali di ultima generazione, è proprio quella di accompagnare e guidare la trasformazione digitale di PMI, microimprese e liberi professionisti attivi in ogni settore.

Pilastro fondamentale dell’offerta TeamSystem è il Cloud, tecnologia che rende possibile l’accesso ai programmi gestionali in modalità condivisa attraverso una piattaforma online, sempre accessibile grazie alla connessione in rete. Per le imprese questa opportunità si traduce in un concreto risparmio di tempo e nella riduzione della spesa IT, sulla quale non incidono costi di installazione e manutenzione.

A chi si rivolge il software CRM in Cloud

CRM in Cloud è il software per la Customer Relationship Management ideato da TeamSystem per fornire alle aziende uno strumento facile da usare e da gestire, pronto da subito e totalmente configurabile.

Gli utilizzatori del programma sono tutte le piccole e medie imprese e le start-up chiamate a gestire agevolmente i contatti con i clienti e le singole fasi del ciclo di vendita, tra cui lead generation, pipeline di vendita, campagne marketing, analisi delle performance.

Più in generale, il CRM rappresenta uno strumento indispensabile per avere una gestione completa del cliente fin dal primo contatto, ottenendo la massima fidelizzazione e garantendo un’offerta personalizzata. Il supporto di un gestionale Cloud Based che assicuri aggiornamenti in tempo reale, rendendo possibili processi fluidi e condivisione, è la chiave per raggiungere questi obiettivi.

Punti di forza del gestionale clienti

Pensato per fare la differenza e rendere agili i processi di vendita, CRM in Cloud permette di avere sotto controllo ogni attività su un’unica piattaforma Cloud SaaS di nuova generazione.

A differenza di un software on-premise installato direttamente sui dispositivi aziendali, un programma in Cloud è accessibile attraverso la Rete da qualsiasi device e in ogni momento, comporta meno costi e soprattutto è flessibile, scalabile ed espandibile seconda delle necessità.

Altri punti di forza riguardano l’opportunità di monitorare costantemente la rete di vendita, i clienti effettivi e potenziali e i lead, condividendo le informazioni e rendendole sempre reperibili senza correre rischi dal punto di vista della sicurezza e della normativa sulla privacy. In questo modo, inoltre, è possibile agire in modo proattivo e pianificare al meglio le azioni future.

L’uso del software CRM in Cloud genera numerosi vantaggi da diversi punti di vista:

permette un controllo a 360° dei clienti e del business, ottenendo un quadro completo di tutte le opportunità e delle attività in corso;

dei clienti e del business, ottenendo un quadro completo di tutte le opportunità e delle attività in corso; rende possibile l’avvio di attività Marketing e commerciali automatizzate attraverso un unico strumento, gestendo comunicazioni mirate e in linea con il nuovo GDPR ;

automatizzate attraverso un unico strumento, gestendo comunicazioni mirate e in linea con il nuovo ; aiuta a monitorare la pipeline e l’ avanzamento delle trattative , al fine di non perdere opportunità commerciali;

, al fine di non perdere opportunità commerciali; favorisce la collaborazione , grazie alla possibilità di condividere dati e informazioni in tempo reale;

, grazie alla possibilità di condividere dati e informazioni in tempo reale; migliora la gestione della posta elettronica classificando automaticamente e archiviando tutte le comunicazioni;

classificando automaticamente e archiviando tutte le comunicazioni; gestisce in modo semplice e immediato la pianificazione di appuntamenti, attività ed eventi;

di appuntamenti, attività ed eventi; consente di effettuare una puntuale analisi delle vendite , visualizzando lo stato delle opportunità e i risultati.

, visualizzando lo stato delle opportunità e i risultati. Permette di automatizzare assegnazioni, notifiche e controlli sui dati inseriti, consentendo agli utenti di concentrarsi sul business.

CRM in Cloud: funzionalità principali

CRM in Cloud consente l’accesso a funzionalità specifiche, semplificando notevolmente la Customer Relationship Management e trasformandola in un asset fondamentale per incrementare il fatturato aziendale. Il programma, infatti, si compone di una rosa di strumenti indispensabili per intervenire in ambito vendite, Marketing, planning, analisi, produttività e automazione.

Vendite

È possibile creare anagrafiche dei clienti divise per categorie (lead, persone e aziende), costruendo un database illimitato di contatti e organizzazioni. Tutte le opportunità commerciali, inoltre, possono essere tenute sotto controllo monitorando le fasi di pipeline, proprietà, comunicazioni e cronologia.

Il software, inoltre, consente di realizzare un catalogo dei prodotti ad hoc e di utilizzarlo per attivare offerte e preventivi personalizzabili.

Automation Marketing

Il programma consente l’accesso a template facili e interamente personalizzabili per creare modelli e-mail che rispondano a svariate esigenze. Anche le attività di email marketing possono essere semplificate inviando più comunicazioni a più clienti, gestendo sia la limitazione automatica degli invii sia i consensi GDPR.

È anche possibile gestire workflow avanzati, progettando l’automazione e l’invio automatico di e-mail pianificate in base a eventi o condizioni del CRM.

Planning

CRM in Cloud facilita la pianificazione di appuntamenti, attività ed eventi, così come il monitoraggio della cronologia di quanto fatto con il cliente e di tutta la programmazione futura. Anche la gestione del team è semplificata, grazie alla possibilità di impostare gli obiettivi dei singoli commerciali, di gestire le loro agende, di condividere meeting e percorsi in un unico calendario.

Analisi e produttività

Il programma permette di analizzare le vendite e i risultati, sfruttare strumenti di Sales intelligence e Intelligenza Artificiale verificando le performance passate per suggerire eventuali migliorie e strategie future, ma anche effettuare ricerche dettagliate e utilizzare la messaggistica integrata per comunicare in modo rapido e veloce con tutti i membri del team.

Integrazioni con App e altre soluzioni Cloud

Una delle funzionalità più utili del gestionale CRM riguarda la possibilità di integrare molte applicazioni, sia esterne sia appartenenti all’ecosistema dei gestionali TeamSystem.

In particolare, è possibile sincronizzare il calendario e i contatti con iCloud, Google e Microsoft, utilizzare App mobile native per Android e IOS e integrare i dati direttamente con i servizi Cloud legati alla contabilità e alla fatturazione elettronica di TeamSystem, come Contabilità in Cloud o Fatture in Cloud.

Infine grazie all’integrazione con Zapier, è possibile integrarsi e scambiare dati con migliaia di prodotti cloud: dai social come Facebook alle più importati piattaforme di ecommerce.

Perché affidarsi al software CRM in Cloud

CRM in Cloud rappresenta, in ultima analisi, un valido alleato per una gestione semplice ma efficace delle interazioni commerciali, supportando in modo concreto tutto ciò che concerne le opportunità di vendita e il tracciamento di un forecast previsionale a sostegno delle strategie di business. Valore aggiunto di questo software gestionale Cloud based, infine, è l’opportunità di apprendere direttamente dagli esperti TeamSystem tutte le funzionalità del prodotto per riuscire a personalizzarlo in base alle proprie esigenze: il gruppo, infatti, mette a disposizione percorsi di formazione ad hoc erogati da remoto in modalità individuale o in gruppo.