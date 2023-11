I dati e gli strumenti in grado di valorizzarli si rivelano strategici per le aziende, che grazie ai software di Business Intelligence possono sfruttare tutte le potenzialità dei Big Data.

Veri pilastri della transizione digitale, i dati e le informazioni hanno un notevole valore strategico per le aziende, che ogni giorno investono tempo e risorse per raccoglierli e gestirli in modo da sfruttarne tutte le potenzialità in modo ottimale, trasformandoli in una leva efficace per migliorare la competitività sul mercato.

A rappresentare una ricchezza potenziale, inoltre, sono soprattutto gli strumenti che analizzano e valorizzano questi dati, pilastri fondamentali per agevolare il processo decisionale. A svolgere un ruolo determinante sono soprattutto i Big Data e la Business Intelligence, indispensabile per strutturare ed elaborare i dati in modo da generare informazioni utili per l’azienda.

Scegliere un approccio Data-driven, infatti, significa proprio farsi guidare dai dati per migliorare tutte le aree del business, obiettivo che si consegue affidandosi a strumenti specifici che semplificano la gestione dei dati.

Vantaggi e pilastri della Business Intelligence

La Business Intelligence è l’insieme di tecnologie, strumenti e applicazioni che consentono trasformare i dati storici e correnti in informazioni che facilitano l’assunzione di decisioni strategiche, creando visualizzazioni e report approfonditi realizzati in modo automatizzato, veloce e intuitivo.

Se da un lato è vero che a fruire di questo patrimonio di dati è il management aziendale, dall’altro lato sono proprio le tecniche di BI a permetterne la valorizzazione rispondendo a esigenze e necessità specifiche. Adottare la BI genera numerosi vantaggi:

realizzazione di un Data Mining che coinvolge tutti i processi aziendali;

che coinvolge tutti i processi aziendali; creazione di report sempre aggiornati basati su precisi KPI (indicatori chiave di prestazione);

(indicatori chiave di prestazione); rilevamento preciso delle performance relative alle vendite e al marketing;

relative alle vendite e al marketing; maggiore soddisfazione della clientela ;

; monitoraggio e analisi della concorrenza ;

; riduzione dei malfunzionamenti ;

; miglioramento della capacità decisionale.

I pilastri della Business Intelligence sono certamente i Big Data, ma anche gli Analytics e gli Insight, tre elementi tra loro complementari:

i Big Data sono un insieme di dati caratterizzati da un volume molto elevato, gestibili mediante tecnologie innovative finalizzate ad archiviarli, elaborarli e presentarli in modo adeguato. Partendo dai set di dati è possibile interpretarli con schemi e strumenti di analisi sofisticati che vengono chiamati Analytics, mentre gli Insights non sono altro che ulteriori approfondimenti che derivano dagli Analytics e che possono offrire una visione completa e mirata di un fenomeno.

Business Intelligence e software ERP: binomio vincente

La Business Intelligence permette di ricavare informazioni strategiche che possono velocizzare e rendere più ponderati i processi decisionali. Affinché la BI sia un reale alleato dei risultati di business, tuttavia, è molto utile installare un software di Business Intelligence partendo da un gestionale ERP.

Se l’ERP ha la funzione di immagazzinare, gestire e rendere disponibili tutti i dati in ingresso, infatti, la BI può generare un output di informazioni che supportano i vertici aziendali migliorandone la visione strategica.

Funzionalità del modulo TeamSystem Enterprise BI

Tra gli strumenti di analisi dei dati potenti, flessibili e facili da usare figura certamente TeamSystem Enterprise BI, il modulo integrato al software TeamSystem Enterprise che rappresenta il sistema ERP completo e intuitivo adatto a ogni tipologia di business.

Con la Business Intelligence di TeamSystem è possibile effettuare analisi interattive e presentazioni dinamiche, sfruttando i dati che provengono da più sorgenti. A differenziare il modulo TeamSystem Business Intelligence dalle altre soluzioni BI presenti sul mercato, inoltre, sono la sua intuitività e semplicità, oltre alla capacità di controllare e analizzare i trend e di definire i parametri di un sistema di monitoraggio che assicura il raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale.

Le funzionalità principali di TeamSystem Enterprise BI sono molteplici:

analisi preconfigurate attraverso un template iniziale che può essere personalizzato a seconda delle necessità;

attraverso un template iniziale che può essere personalizzato a seconda delle necessità; Dashboard intuitiva , che contiene indicatori e modelli di analisi visibili già all’apertura del programma;

, che contiene indicatori e modelli di analisi visibili già all’apertura del programma; analisi dell’evoluzione dei KPI nel tempo , individuando eventuali aree di inefficienza e abilitando strumenti predittivi per programmare le operazioni future;

, individuando eventuali aree di inefficienza e abilitando strumenti predittivi per programmare le operazioni future; cruscotti per ottenere informazioni sintetiche;

per ottenere informazioni sintetiche; suddivisione in aree gestionali ;

; Qlik Technology, una nuova applicazione di BI integrata all’ERP resa possibile dalla tecnologia QlikSense che prevede un set completo di librerie con analisi approfondite su diverse aree applicative.

> Scarica il White Paper TeamSystem<<

Business Intelligence e Big Data possono per un’efficace strategia competitiva