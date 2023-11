Ostacoli alla digitalizzazione d’impresa: quali sono e come superarli

La digitalizzazione genera numerosi vantaggi ma per le imprese gli ostacoli da superare non mancano: il focus nel nuovo webinar promosso da TeamSystem.

Oggi le imprese non possono più sottovalutare i vantaggi generati dalla digitalizzazione, un processo in atto da diversi anni che rappresenta un innegabile vantaggio in ambito aziendale, indipendentemente dal settore di attività.

Se da un lato cresce il numero di imprese che considerano il digitale una risorsa cardine per la crescita e lo sviluppo futuro, dall’altro lato non mancano le realtà che continuano a ritenerlo un costo o un impegno aggiuntivo, rinunciando a notevoli opportunità.

Caratterizzata da molteplici e tangibili vantaggi, infatti, la digitalizzazione non è esente da criticità e ostacoli da superare: questi ultimi non devono frenare la spinta innovativa del mondo imprenditoriale, che ha a disposizione numerosi strumenti e soluzioni innovative per trasformare eventuali blocchi in occasioni di crescita.

Cos’è la digitalizzazione: vantaggi e barriere

La digitalizzazione aziendale può essere definita come l’utilizzo di un insieme di applicazioni e di dati finalizzato ad automatizzare i processi, ottimizzando il business, migliorando l’efficienza e riducendo sprechi e costi.

Per le imprese che abbracciano la digitalizzazione i benefici sono numerosi, partendo proprio dalla maggiore efficienza operativa e dall’accelerazione del flusso di lavoro. Altri vantaggi riguardano certamente la crescita dei profitti, un migliore accesso ai dati aziendali, il potenziamento delle comunicazioni e naturalmente il taglio dei costi.

A questi si aggiunge anche una maggiore sostenibilità ambientale, generata dalla dematerializzazione di molte procedure.

Focalizzando l’attenzione sulle barriere da abbattere, invece, a ostacolare la digitalizzazione aziendale è spesso la mancanza di una cultura manageriale orientata al digitale, così come l’assenza di figure competenti in materia e la presenza di personale che in qualche modo si mostra resistente al cambiamento.

Anche un budget insufficiente, spesso, rappresenta un limite alla transizione digitale che non sempre viene considerata una priorità.

Software per la digitalizzazione: focus sul gestionale ERP

Per le imprese digitalizzate molti dei vantaggi derivano dall’integrazione nei propri processi di strumenti di sistemi di pagamento digitale e, soprattutto, di software gestionali. Un esempio è il gestionale ERP, che si rivela un prezioso alleato per le aziende che affrontano la trasformazione digitale.

Acronimo di Enterprise Resource Planning, l’ERP è un programma specifico per la pianificazione delle risorse d’impresa, in grado di gestire l’intera attività e di supportare l’automazione della maggioranza dei processi.

Andando incontro alle molteplici esigenze di business, TeamSystem ha creato il software ERP TeamSystem Enterprise che risponde alle esigenze di tutti i dipartimenti aziendali, un gestionale flessibile, completo e facile da usare che riduce notevolmente i tempi di lavoro.

Webinar: gli ostacoli alla digitalizzazione d’impresa e come superarli

TeamSystem dedica proprio al tema della digitalizzazione aziendale il nuovo webinar gratuito dal titolo “Gli ostacoli alla digitalizzazione d’impresa: come superarli”, evento che si propone di approfondire il tema relativo ai blocchi e ai freni che troppo spesso impediscono alle imprese di potenziare la competitività sul mercato.

Nel corso del webinar saranno affrontati diversi argomenti, soffermandosi anche sul ruolo fondamentale svolto dall’ERP TeamSystem Enterprise. Qui di seguito il dettaglio delle tematiche trattate:

cos’è la digitalizzazione;

la digitalizzazione in Italia nel 2023;

quali sono gli strumenti per digitalizzare l’impresa;

gli ostacoli alla digitalizzazione;

digitalizzazione e sostenibilità;

come superare gli ostacoli per innovare e rimanere competitivi.

>>Iscriviti al webinar gratuito <<

Gli ostacoli alla digitalizzazione d’impresa: come superarli

promosso da TeamSystem