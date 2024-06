Software ERP: 10 motivi per implementarlo in azienda

Un software ERP favorisce la crescita digitale delle imprese centralizzando la gestione di tutte le operazioni di business: ecco 10 vantaggi che lo rendono una risorsa indispensabile in azienda.

L’ERP svolge un ruolo cruciale per semplificare la gestione delle attività quotidiane delle imprese, accompagnandole in tutte le fasi della trasformazione digitale, agevolando il potenziamento dell’efficienza e l’automatizzazione dei processi. Tra le PMI, in particolare, è in aumento il ricorso a un software ERP: stando al report ISTAT 2023, infatti, è proprio questa risorsa a guidare la classifica dei programmi più implementati nelle imprese con almeno 10 addetti.

Acronimo di Enterprise Resource Planning (Pianificazione delle Risorse Aziendali), l’ERP è una piattaforma gestionale integrata in grado di centralizzare tutti i processi aziendali, utilizzando moduli e applicativi dedicati che interagiscono tra loro generando enormi flussi di dati.

Favorendo la collaborazione tra i singoli reparti, l’ERP consente di prendere decisioni più consapevoli e di pianificare strategie a lungo termine. Rispetto al software gestionale pensato per gestire uno specifico segmento aziendale, inoltre, l’ERP include molteplici strumenti rendendoli fruibili in un unico ambiente, grazie a funzionalità di automazione avanzate.

ERP in Cloud e on premise

Un sistema ERP può essere gestito e distribuito in modalità differenti. I sistemi ERP in Cloud, ad esempio, sono ospitati sui server dei provider fornitori e resi accessibili via Internet da qualsiasi dispositivo. Non richiedendo installazione o infrastrutture particolari, si aggiornano in automatico e sono risorse dinamiche e flessibili, da modulare in base alle necessità.

I sistemi ERP on premise, invece, sono installati in locale sui server aziendali e richiedendo aggiornamenti e manutenzione periodica, che comporta una spesa per l’impresa. Non essendo accessibili in Cloud, inoltre, non sono fruibili al di fuori degli spazi aziendali.

Perché conviene implementare un ERP?

La scelta di implementare un ERP in azienda deve basarsi sulla valutazione delle singole necessità, tuttavia sono molteplici i vantaggi che questa risorsa è in grado di generare:

automatizzazione dei processi ripetitivi, con la conseguente diminuzione del lavoro manuale e l’aumento dell’efficienza; possibilità di integrare nell’ERP delle tecnologie di machine learning e di Intelligenza Artificiale; opportunità di centralizzare e sincronizzare le informazioni provenienti dai diversi reparti; maggiore collaborazione tra le risorse umane, che possono condividere l’accesso alla piattaforma; supporto al top management per consentire decisioni più consapevoli, basate su una visione d’insieme che non emerge utilizzando unicamente i software gestionali non integrati; aumento della flessibilità in azienda; facilità d’uso, resa possibile da un’interfaccia grafica intuitiva e personalizzabile; aumento della sicurezza informatica, soprattutto se si opta per un ERP in Cloud; aggiornamenti periodici automatici, anche in questo caso garantiti scegliendo un ERP in Cloud; maggiore scalabilità e capacità di espandersi incorporando nuove funzionalità, processi e volumi di dati aggiuntivi.

Potenzialità di TeamSystem Enterprise

TeamSystem ha ideato la soluzione TeamSystem Enterprise, il sistema ERP flessibile e completo disponibile sia in modalità on premise che in modalità Cloud.

TeamSystem Enterprise garantisce un’esperienza di navigazione unica e supporta la gestione dei processi operativi anche grazie all’Intelligenza Artificiale integrata, così come alla presenza di un assistente virtuale. Tra i componenti core del software figurano specifici moduli dedicati alle diverse aree aziendali:

Area amministrazione, finanza e dichiarazione dei redditi;

Budget e controllo di gestione;

Magazzino e logistica;

Gestione clienti e rete di vendita, attraverso il modulo integrato TeamSystem Enterprise CRM ;

; Gestione vendite e acquisti;

Progetti e commesse.

Non mancano le risorse dedicate alla Business Intelligence, gli strumenti di Analytics e gli applicativi e-commerce per la vendita B2C e B2B. Chi opera in mobilità, infine, può contare sulle App installabili su smartphone o tablet: CRM Mobile, APProvo e TeamSystem Sales.

