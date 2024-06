Bando Digitale Sociale per l’innovazione degli enti no profit

Un nuovo bando sostiene con 15 milioni i progetti promossi dagli enti del Terzo settore per favorire lo sviluppo delle competenze ICT interne.

Si basa su un plafond di incentivi pari a 15 milioni di euro il bando Digitale Sociale promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, che sostiene i progetti promossi dagli enti del Terzo settore per favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze ICT.

Il digitale è in grado di sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni non profit e il bando supporta proprio le iniziative mirate all’empowerment di di dipendenti, collaboratori e volontari operativi presso gli enti attivi in uno o più settori di interesse dell’economia sociale.

Le soluzioni sviluppate, in particolare, devono essere finalizzate a garantire il miglioramento dell’efficienza interna e la qualità dei servizi erogati nei confronti della collettività.

Il settore no profit, secondo gli ultimi dati ISTAT, conta circa 360 mila organizzazioni attive, 893 mila dipendenti e oltre 4,6 milioni di volontari: investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze digitali si rivela quindi di notevole efficacia.

Le proposte progettuali devono pervenire da partenariati composti da almeno due soggetti, tra cui una rete formale o un gruppo di enti privati non profit e un soggetto pubblico o privato non profit con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale.

La scadenza del bando è prevista per il 19 luglio 2024 e le proposte possono essere inoltrate attraverso la piattaforma Re@dy.