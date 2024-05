Le novità 2024 con l’AI nell’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central e le estensioni Tempo Zero di NAV-lab sono protagoniste del Webinar Day in programma il 15 maggio.

Le piccole e medie imprese possono contare su un efficace trampolino di lancio per incentivare la trasformazione digitale, un alleato in grado di aumentare l’efficienza e migliorare l’organizzazione grazie all’automatizzazione dei processi: il software gestionale ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, potenziato con le App Tempo Zero di NAV-lab, rappresenta infatti la soluzione più completa per ottenere una gestione centralizzata del business.

Spingendosi oltre i limiti del software gestionale aziendale tradizionale, l’ERP Microsoft consente non solo di snellire i processi ma anche di migliorare le interazioni con i clienti, agevolare la collaborazione, acquisire una panoramica completa e promuovere la crescita.

Tra i principali partner Microsoft per Dynamics 365 Business Central certificati per le applicazioni aziendali, NAV-lab ha creato la soluzione Tempo Zero e la sua evoluzione in diverse APP create per l’ERP in cloud e utilizzate con soddisfazione da migliaia di utenti. Sono estensioni certificate Microsoft per Business Central in grado di garantire l’avvio veloce dell’ERP e l’opportunità di lavorare da subito nel tipico modo semplice e ottimizzato delle vivaci imprese italiane.

Microsoft Copilot, assistente smart integrato nell’ERP

Microsoft Business Central e le estensioni Tempo Zero sono in grado di sfruttare tutte le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale generativa, che attraverso il tool Microsoft Copilot si pone al servizio di tutte le figure professionali che utilizzano le applicazioni business.

Copilot, infatti, è un assistente intelligente con cui l’utente interagisce in linguaggio naturale tramite chat, che rielabora i dati aziendali ad alta velocità, creando risposte coerenti in autonomia e semplificando notevolmente il lavoro.

Tempo Zero per Business Central: gestione commessa e Sistema Qualità

La famiglia delle soluzioni Tempo Zero, già presenti nell’ERP Microsoft, comprende la specifica estensione Tempo Zero Jobs per rendere più completo e performante il modulo standard dedicato alla gestione delle commesse, ideata al fine di monitorarne efficacemente ogni fase tenendo sotto controllo tutto ciò che riguarda costi, ricavi, materiali e ordini di produzione.

Con la app Tempo Zero QMS per Business Central, invece, possono essere integrate nell’ERP anche le informazioni generate dal Sistema Qualità relative a misure e controlli, rendendole fruibili a un livello molto più vasto nell’ottica di migliorare prodotti e servizi.

Novità 2024 e AI in Microsoft Business Central

La primavera 2024 ha portato numerose novità per la versione Cloud della piattaforma Microsoft Business Central, in particolare sul fronte dell’Intelligenza Artificiale.

Oltre all’AI predittiva, presente da tempo, nel 2023 compare l’AI generativa con la possibilità di generare testi di marketing e anche sotto forma di kit destinato agli sviluppatori per lo sviluppo di funzioni di IA proprio nelle estensioni come quelle di NAV-lab Tempo Zero. Ad aprile di quest’anno Copilot è per la prima volta subito visibile nella finestra del browser aperta sull’interfaccia di lavoro nell’ERP, disponibile per tutti gli utenti e pronto a rispondere alle richieste dell’utilizzatore.

L’obiettivo di questa integrazione è aiutare gli utenti ad azzerare o minimizzare i momenti improduttivi, le pause necessarie per interrogare i dati utili per una specifica elaborazione. Il supporto dell’intelligenza artificiale in Business Central, inoltre, va oltre il dialogo con Copilot e coinvolge altre funzionalità ERP basate su inediti livelli di automazione, tra cui le procedure per la creazione di un ordine di vendita.

Webinar Day NAV-lab il 15 maggio 2024

Per presentare tutte le novità 2024 rilasciate da Microsoft nell’ERP Business Central, NAV-lab ha organizzato un webinar day in programma il prossimo 15 maggio sulla piattaforma Microsoft Teams.

L’evento, dal titolo “Microsoft Business Central | Webinar Day – Le innovazioni 2024 con l’AI nell’ERP Microsoft e l’esperienza NAV-lab per l’evoluzione digitale nelle PMI”, si snoderà attraverso 4 webinar gratuiti consecutivi della durata di circa 40 minuti ciascuno con interventi presentati dai Consulenti e Project Manager del gruppo NAV-lab che operano direttamente sulle aziende clienti.

Il Webinar Day si aprirà con un importante intervento sugli investimenti Microsoft nelle innovazioni tecnologiche, compresa la AI, focalizzando l’attenzione sui contenuti degli ultimi rilasci e sulle potenzialità dell’assistente AI Copilot all’interno dell’ERP.

Sarà offerta anche una panoramica su alcune estensioni per l’ERP Microsoft con esempi concreti, scelti tra i progetti più significativi seguiti da NAV-lab con l’integrazione delle App Tempo Zero. Gli approfondimenti, in sintesi, saranno dedicati ai seguenti argomenti:

novità 2024 nell’ERP compresa l’Intelligenza Artificiale;

demo sulla gestione dei processi di produzione su commessa;

demo sulla gestione dei controlli e misure previsti dal Sistema Qualità;

case history sulle App Tempo Zero nelle PMI e sulle connessioni dati nell’Industria 4.0.

Qui di seguito un promemoria dell’evento e il link per effettuare l’iscrizione gratuita:

Evento online 15 maggio 2024 | 14.30 – 17:30

Microsoft Business Central | Webinar Day

Le innovazioni 2024 con l’AI nell’ERP Microsoft

e l’esperienza NAV-lab per l’evoluzione digitale nelle PMI

>>CLICCA QUI per Agenda e Iscrizione<<