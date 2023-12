Applicare le metodologie Agile Project Management nel Marketing e nelle campagne Adv per migliorare la produttività e la comunicazione business: ecco come.

Marketing e Project Management sono discipline in continua evoluzione. Ciascuna con propria autonomia teorica e metodologica, presentano tuttavia punti di contatto utili ad una proficua integrazione nelle imprese.

Ma anche una campagna adv in fondo è un progetto, soprattutto se si deve gestire su canali di comunicazione integrati (Social Media, siti web, Google Adwords, carta stampata, radio, ecc.) coinvolgendo una pluralità di attori (Web agency, concessionarie, centri media, fornitori, testimonial, sponsor, tecnici, ecc.), con vincoli determinati da budget, tempistica e qualità.

Agile Project Management nel Marketing Management

Secondo Philip Kotler, il più autorevole studioso di Marketing del mondo, il Marketing Management è:

L’arte e la scienza dei mercati obiettivo, nonché dell’acquisizione, il mantenimento e la crescita della clientela tramite la creazione, la distribuzione e la comunicazione di un valore superiore per il cliente.

Per gestire progetti così complessi, le metodologie agili o “leggere” (lightweight) di Project Management sono infatti efficaci. Emerse negli anni ’90 per facilitare lo sviluppo software in contesti che richiedevano flessibilità e adattabilità del team di progetto, si possono integrare con quelle di Marketing per garantire la fattibilità continua delle campagne, considerando costi, tempistiche e rischi concordati con il committente.

La necessità di creare valore continuativo, grazie alla gestione ottimale dei processi, richiede dunque professionisti navigati, meglio ancora se dotati di competenze “Agili” di Project Management. Secondo Jim Higsmit, grande esperto di Agile Project Management e cofirmatario dell’Agile Manifesto:

agilità è la capacità di creare e rispondere ai cambiamenti nell’ottica di migliorare il profitto (o produttività) in un ambiente aziendale turbolento, di trovare un equilibrio fra flessibilità e stabilità.

Un elemento che caratterizza i progetti di Marketing è infatti l’elevata instabilità delle condizioni previste: sono frequenti i cambiamenti richiesti dal committente durante una campagna, perché condizionata da variabili che possono mutare nel tempo (palinsesti, budget, modifiche del prodotto, ecc.).

Integrazione in azienda

Per integrare le metodologie Agili nei progetti marketing in varie sfere sociali (economia, politica, religione, no profit, ecc.) è sicuramente utile far incontrare le due discipline, con uno scambio di conoscenze specialistiche ed esperienze pregresse in una prospettiva integrata e bilaterale. C’è poi la possibilità di ricorrere a soluzioni software gestionali su misura. Come quelli Bitrix24, che permettono una serie di funzioni chiave (impostare incarichi, gestire scadenze, raccogliere rapporti, tenere traccia dei KPI e seguire i progetti da casa, ufficio o in viaggio).

Anche nel Marketing, seguire un progetto o una campagna adv adottando le metodologie Agili significa poter contare su caratteristiche fondamentali, come quelle offerte dal gestionale Bitrix24, per ottimizzare il team di lavoro e le attività di progetto:

Riunione del team su un’unica piattaforma di collaboration

Impostazione e gestione scadenze, risorse, team e progetti Scrum

Gestione incarichi da mobile

Visualizzazione dei progetti

Discussione online del progetto

Traccia dei progressi del progetto in tempo reale

Archivio file di progetto in un unico spazio

Essendo parte di un ecosistema, lo strumento Bitrix24 per la gestione di team e progetti si integra con le altre soluzioni proprietarie per garantire una piattaforma di collaborazione e marketing completa e autonoma, fruibile via web e mobile.

I 5 vantaggi delle metodologie Agili nel Marketing

Grazie ai prodotti software di ultima generazione e all’adozione di metodologie di project mangement applicate in modo proficuo al marketing, con il modello Agile si possono enumerare diversi motivi che possono spingere un PM ad optare per questa scelta anche in ambito Marketing e Adv:

avviare una riflessione teorica fra gli esperti delle due discipline; estendere l’ambito di applicazione oltre a quello IT; testare l’efficacia delle metodologie Agili nel Marketing; gestire con efficacia progetti di Marketing in ambienti complessi e turbolenti; costruire un portafoglio progetti esempio (good practice).

Benefici anche per i clienti finali

Vanno infine considerati anche i benefici che i metodi agili possono determinare, per i manager ma soprattutto per i clienti che commissionano i progetti:

dotare i professionisti di metodologie e tecniche operative valide per il successo dei progetti;

focalizzarsi su bisogni di business del cliente;

mantenere costante la giustificazione continua di business;

creare valore commerciale, d’immagine e sociale per il committente e gli stakeholders coinvolti.

Con il contributo di Fabrizio Scatena