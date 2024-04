Rilevare le intrusioni in tempo reale, potenziando la sicurezza e superando i limiti umani: Axitea lancia il primo servizio al mondo di videoronde con IA destinato a rivoluzionare i servizi di vigilanza privata.

L’Intelligenza Artificiale è protagonista di una vera e propria rivoluzione che coinvolge il mondo della sicurezza. Grazie allo sviluppo costante delle nuove tecnologie e all’ampliarsi degli ambiti di applicazione della IA, infatti, la videosorveglianza è diventata ancora più efficiente ed efficace facendo leva su soluzioni sempre più innovative.

La sicurezza è una priorità per i professionisti e per le aziende di ogni dimensione, chiamate ogni giorno a difendersi dai tentativi di furto e intrusione. Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, nel corso del 2022 gli operatori commerciali e artigianali hanno subito 184 furti al giorno, in pratica uno ogni 8 minuti.

I tradizionali servizi di pattugliamento hanno offerto finora un contributo alla sicurezza rappresentando un presidio concreto sul territorio. Tuttavia, questi servizi presentano oramai molti aspetti da ottimizzare, come la prevedibilità e la facilità di elusione da parte dei malintenzionati e la necessità di un’evoluzione tecnologica per ridurre al minimo il margine di errore umano.

Proprio in quest’ottica, il Global Security Provider Axitea lancia il primo servizio al mondo di videoronde effettuate grazie all’impiego delle tecnologie Cloud e IA, in grado di realizzare videoispezioni automatizzate destinate a rivoluzionare radicalmente il mondo della vigilanza privata.

Videoronde Axitea con Intelligenza Artificiale

Il servizio di videoronda con IA messo a disposizione da Axitea è una soluzione innovativa e accessibile per chiunque voglia beneficiare di una sicurezza di livello superiore anche in presenza di investimenti più limitati, un sistema automatizzato che sfrutta sistemi di IA progettati appositamente nell’infrastruttura Private Cloud di Axitea per rilevare le intrusioni in tempo reale, consentendo una risposta celere ed efficace.

Sfruttando algoritmi avanzati di videoanalisi per interpretare i flussi video generati dalle telecamere di sicurezza, infatti, la nuova soluzione Axitea, realizzata in modalità SaaS (Software as a Service) prevede ronde digitali frequenti volte a rilevare eventuali intrusioni e attivare interventi mirati.

Tra i vantaggi delle videoronde figurano indubbiamente la discrezione, la frequenza e la rapidità di intervento. Meno prevedibile rispetto al pattugliamento standard, il sistema messo a punto da Axitea consente notifiche in tempo reale e interventi rapidi da parte del Security Operation Center. Le videoronde, inoltre, sono un servizio a prova di privacy grazie alle ispezioni effettuate fuori dagli orari di lavoro e di notte, garantendo anche un minore impatto ambientale limitando le emissioni di C02.

Come funziona la videoronda con IA

La facilità di attivazione è certamente un valore aggiunto del servizio, accessibile semplicemente avendo a disposizione un tradizionale sistema TVCC. Saranno gli specialisti di Axitea a provvedere a configurare e addestrare la soluzione in base alle specifiche del sito da monitorare.

Il servizio, frutto dell’impegno nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili di Axitea, effettua ronde multiple per ogni telecamera in campo in orari randomizzati, monitorando il relativo perimetro di osservazione tramite algoritmi di IA.

In caso di intrusione, durante il periodo di monitoraggio attivo in cui i flussi video vengono analizzati continuamente, il Security Analyst presente nel Security Operation Center di Axitea riceve una notifica in tempo reale. Dopo le opportune verifiche può allertare le pattuglie per un pronto intervento.

