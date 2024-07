Pubblicità online: crescono gli investimenti delle PMI

Cresce la fiducia delle PMI italiane nella pubblicità per far crescere il business: Online e Social i canali più popolari, AI come trend emergente.

Per le PMI italiane puntare sulla pubblicità rappresenta una strategia efficace per far crescere il business a livello nazionale e internazionale. Lo rivela una nuova ricerca di Amazon Ads.

Tra le piccole e medie imprese del Belpaese, dopo alcuni anni di crisi legata alle incertezze economiche dovute a panedmia e guerra, è tornato finalmente a crescere di nuovo l’ottimismo verso l’uso della pubblicità come strumento per espandersi oltreconfine.

Investimenti ADV delle PMI: come e perchè

La rinnovata fiducia ha infatti spinto più di due PMI italiane su cinque (il 41%) ad aumentare la spesa pubblicitaria durante l’ultimo anno: una scelta mossa dall’obiettivo di promuovere un nuovo prodotto o servizio ma anche di favorire il miglioramento dell’awareness del brand tra i clienti.

Di fatto, in base allo studio, oggi 9 imprese su 10 (il 92% del campione preso in esame) ritengono la loro attuale strategia pubblicitaria efficace per acquisire nuovi clienti.

I canali più popolari per orientare la spesa pubblicitaria delle PMI comprendono:

social media (64%),

(64%), online search (41%),

(41%), pubblicità display online (38%).

Il 75% delle PMI interpelate investe attualmente in pubblicità, il 29% non lo fa per la mancata evidenza del ritorno economico sugli investimenti (ROI) effettuati in precedenza, oppure per il costo elevato (22%).

Tra chi investe, il 34% ha dichiarato che la più grande difficoltà è capire come allocare il budget per raggiungere gli obiettivi, per il 21% come misurare le prestazioni delle campagne.

Un significativo 35% ha difficoltà nella creazione di contenuti accattivanti. E qui entrano in gioco le nuove tecnologie.

I nuovi trend tech per l’ADV delle PMI

Di fatto, oltre la metà (55%) delle PMI con sede in Italia già crede che l'Intelligenza Artificiale possa potenziare le prestazioni delle campagne pubblicitarie. Una PMI su cinque sta già formando i propri team sull'utilizzo della tecnologia della AI per scopi pubblicitari.

L’AI e il machine learning hanno creato una gamma di nuove opportunità per gli inserzionisti e le PMI stanno già cogliendo questa opportunità – ha commentato Ludovic de Valon, Global SMB Marketing, Amazon Ads.

Queste tecnologie stanno democratizzando la possibilità di fare pubblicità su larga scala, consentendo alle piccole imprese di creare contenuti accattivanti che raggiungano pubblici rilevanti, nel posto giusto e al momento giusto.

Per quanto riguarda i trend emergenti, dallo studio si evince infine come, nei prossimi 12 mesi, non mancheranno le imprese pronte a investire in pubblicità sulle TV in streaming.