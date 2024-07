Aumentano gli attacchi informatici ai danni delle PMI, spesso impreparate e prive di difese adeguate: un valido aiuto arriva dai provider specializzati nell’offerta di servizi di Sicurezza Informatica Gestita.

Le PMI italiane sono tra i principali bersagli dei criminali informatici, sempre più spesso colpite da attacchi che mettono a rischio i dati, la privacy e soprattutto l’operatività aziendale. Sono proprio le piccole e medie imprese, infatti, a caratterizzarsi per una maggiore esposizione ai rischi informatici che possono causare gravi danni alla produttività, anche decretando la chiusura dell’attività.

Solo nei primi sei mesi del 2023, ad esempio, gli attacchi cyber andati a buon fine ai danni delle PMI italiane sono aumentati del 40% rispetto all’anno precedente, mostrando un tasso di incremento che supera di quattro volte quello globale.

Sono cifre emerse nel corso del workshop “Strumenti per migliorare la cyber posture delle PMI” promosso lo scorso febbraio dall’Academy dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, evento che ha permesso di focalizzare l’attenzione sulla posizione inadeguata delle PMI di fronte ai cyberattacchi. L’83% delle imprese, infatti, ritiene di essere immune da questo tipo di eventi e ammonta al 72% la percentuale delle attività che non hanno mai attivato specifiche iniziative di formazione sui rischi informatici. A frenare il ricorso alle nuove tecnologie e all’implementazione di soluzioni di protezione efficaci sono proprio le dimensioni limitate, unitamente alla carente cultura dei rischi.

PMI e strategie di sicurezza IT: trend e limiti

A fornire importanti spunti di riflessione sull’evoluzione delle minacce informatiche ai danni delle PMI è anche un recente insight compiuto dagli analisti di Axitea, provider di sicurezza informatica gestita specializzato nella fornitura di soluzioni di cybersecurity all’avanguardia.

Confermando la mancanza da parte delle aziende di una strategia di cybersecurity specifica e adeguata all’attività svolta, gli esperti Axitea mettono in evidenza alcuni segnali positivi che arrivano dal mondo delle imprese, più attente alle tecnologie di protezione e alle azioni da intraprendere per implementarle.

Allo stesso tempo, tuttavia, la spinta verso l’adozione di strumenti di protezione IT si traduce spesso nell’acquisto indiscriminato di tecnologie cyber, costoso e poco ponderato, privo di una corretta analisi e comprensione delle reali necessità aziendali. Ad essere carente, inoltre, è una corretta governance di queste tecnologie, tanto che molte imprese si dotano degli strumenti di cybersecurity disponibili in un determinato momento, ma non sono in grado di gestirli e sfruttarli adeguatamente, generando spesso un falso senso di protezione dalle minacce.

Il ruolo strategico dei servizi gestiti di Cyber Security

Il rischio cyber può condurre non solo al blocco dell’operatività, ma anche alla sottrazione e violazione di dati, all’alterazione della produzione e alla perdita di informazioni sensibili. Per prevenire e affrontare queste criticità può rivelarsi determinante affidarsi ai servizi di Sicurezza Informatica Gestita forniti da un partner qualificato. La maggior parte delle PMI, infatti, non dispone di tempo, denaro e risorse interne per gestire in completa autonomia un programma di sicurezza sufficientemente adeguato e sempre operativo.

Axitea, ad esempio, fornisce servizi di sicurezza informatica in outsourcing per la protezione dei dati e delle infrastrutture IT e IoT agendo come MSSP: acronimo di Managed Security Service Provider, è un provider specializzato nella sicurezza informatica e si occupa di proteggere un’azienda dagli attacchi anche complessi.

Un MSSP permette di avere sempre a disposizione diversi esperti in sicurezza in grado di offrire soluzioni personalizzate in base alle singole esigenze, gestendo l’intera strategia in tutte le sue fasi che vanno dalla pianificazione all’implementazione. Optare per un MSSP, inoltre, consente di ottenere maggiori competenze, risorse tecnologiche sempre aggiornate e una struttura di costo sostenibile che non prevede investimenti per l’acquisto di sistemi di protezione cyber, né l’assunzione in azienda di figure professionali ad hoc.

Cyber Security as a Service: vantaggi e soluzioni

Affidarsi a società specializzate in qualità di Managed Security Service Provider come Axitea, inoltre, permette di sfruttare tutti i vantaggi di un modello di gestione della sicurezza informatica basato sull’esternalizzazione delle risorse: la Cyber Security as a Service.

La SECaaS, infatti, si rivela una preziosa alleata in uno scenario caratterizzato da frequenti balzi tecnologici e da cyber attacchi di crescente criticità. Alla semplicità d’uso e alla riduzione dei costi legati agli investimenti in hardware e licenze software, resa possibile grazie alla struttura a canone, si aggiungono la scalabilità dei servizi e la possibilità di accedere agli aggiornamenti automatici.

L’esternalizzazione della cyber security, inoltre, offre l’accesso a un team di esperti di sicurezza informatica sempre operativo e in grado di intervenire tempestivamente in caso di attacco, minimizzando i danni ed evitando che lo stesso incidente ricorra nuovamente. Affidarsi alle soluzioni SECaaS, infine, significa permettere al personale IT attivo in azienda di dedicarsi esclusivamente alle attività a supporto del business mantenendo contemporaneamente il focus sulla gestione della sicurezza cyber.

Axitea, attraverso una suite di soluzioni di Cyber Security di ultima generazione, protegge ogni tipologia di business fornendo le contromisure adeguate contro le minacce informatiche più evolute, anche mettendo a disposizione il proprio Security Operation Center integrato e multidisciplinare che, grazie alla proprie figure specializzate, è in grado di rispondere efficacemente a ogni sfida in termini di sicurezza aziendale.

