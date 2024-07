GDPR per le PMI: corsi gratuiti basati su IA dal Garante Privacy

Da settembre, il tool virtuale gratuito Olivia supporta le PMI nella conformità al GDPR in materia di privacy: seminari con IA e modelli di DPIA.

Il Garante della Privacy, nell’ambito del progetto europeo ARC II, offre alle PMI un’occasione di formazione guidandole nell’adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Sarà operativo da settembre il nuovo tool virtuale gratuito Olivia (“general data protection regulation on Virtual Assistant”), strumento di conoscenza basato sull’Intelligenza Artificiale per i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali in ambito pubblico e privato.

Attraverso una serie di moduli di apprendimento, che spaziano dalle nozioni di base sul GDPR alle basi giuridiche del trattamento dei dati, compresi cookie e sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro, le PMI potranno verificare la conformità alla disciplina sulla privacy compilando questionari ad hoc.

Disponibile in italiano, inglese e croato, Olivia permetterà agli utenti registrati di accedere alle registrazioni video dei 10 seminari realizzati da remoto realizzati nell’ambito di ARC II.

In ambito GDPR, sarà anche possibile visualizzare i modelli di documentazione relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) e alla valutazione del legittimo interesse.

Il progetto ARC II è finanziato dalla Commissione europea e nasce per semplificare il rispetto del regolamento da parte delle imprese, riducendo anche gli oneri di adeguamento e dimostrando come il rispetto della normativa sulla protezione dei dati possa generare un miglioramento dell’attività imprenditoriale.