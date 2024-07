Lavori online part-time più pagati in Italia

Quali sono i lavori online freelance e part-time più redditizi? Lo svela una ricerca della piattaforma Preply: ecco la top ten delle professioni digitali.

Il mercato del lavoro web offre numerose opportunità, anche per chi desidera ottenere un reddito aggiuntivo operando come autonomi. Ma quali sono le professioni più redditizie da svolgere online e part-time?

Per rispondere a questa domanda, la piattaforma di corsi di lingua Preply ha indagato sulle attività freelance digitali meglio pagate in Italia.

Analizzando i dati della piattaforma per freelance Fiverr, ha infatti stilato la graduatoria delle retribuzioni medie per ciascuna attività di lavro svolta. Secondo l’indagine, se il traduttore è il lavoro freelance part-time più popolare, quello pagato meglio di tutti è quello per esperti d’arte NFT, caratterizzato da una tariffa giornaliera media di 373,82 euro.

Ecco la classifica completa dei primi dieci lavori digitali con le relative retribuzioni giornaliere (intese come consegna in 24h):

Arte NFT, 373.82 euro; Design di siti web, 213.44 euro; Sviluppo di siti web, 170.12 euro; Design di loghi, 74.08 euro; Life coaching, 73.24 euro; Social media management, 73.13 euro; Email marketing, 71.76 euro; Video editing, 60.36 euro; Doppiaggio, 44.89 euro; Copywriting di descrizione prodotto, 43.72 euro.

In realtà, non è solo solo questione di soldi ma anche di skills, come sottolinea Sylvia Johnson (Preply): molti secondi lavori freelance consentono infatti di affinare le competenze esistenti o addirittura di svilupparne di nuove, il che può rendere un candidato più attraente per i potenziali datori di lavoro a tempo pieno sui canali tradizionali.