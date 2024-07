Sicurezza informatica nelle PMI: online il nuovo portale di Governo

Cybersicurezza per le PMI: lanciato il nuovo portale informativo ACN per promuovere la sicurezza informatica tra le piccole e medie imprese italiane.

Online il nuovo portale istituzionale per la promozione della sicurezza informatica nelle PMI, che costituiscono il 99% delle aziende italiane e che, nella maggior parte dei casi, gestiscono internamente uno o più servizi informatici.

Accompagnato da una campagna informativa, è stato realizzato per offrire un utile compendio informativo alle realtà aziendali meno preparate sull’argomento, risponde alla necessità di fronteggiare il fenomeno sempre più evidente in base al quale la digitalizzazione espone le micro, piccole e medie imprese aziende a un rischio crescente di attacchi informatici.

L’aumento degli attacchi cyber in Italia

Le analisi effettuate dall’ACN, attraverso il Computer Security Incident Response Team (Csirt) Italia, e le statistiche ufficiali confermano un aumento degli attacchi informatici contro le PMI.

Secondo il Rapporto ISTAT relativo al 2022, ci sono circa 4,2 milioni di PMI in Italia, e gli attacchi a queste imprese sono in crescita sia in termini di numerosità che di impatti.

Attacchi alle PMI

Diffusione Social Engineering > 80% Malware 15% Phishing 5%

L’impatto della Cybersecurity nelle aziende italiane

La cybersecurity è diventata una priorità per tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione. La protezione dei dati e dei sistemi informatici è essenziale per garantire la continuità operativa e proteggere la reputazione aziendale.

Settore Incidenza attacchi Commercio 30% Manifatturiero 25% Servizi 20% Altri Settori 25%

La campagna informativa

La campagna “Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese” è stata lanciata per attuare la misura #71 della Strategia Nazionale sulla “Promozione della cultura della sicurezza cibernetica“.

L’iniziativa è realizzata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza sulla sicurezza informatica nelle PMI italiane.

Secondo uno studio dell’ENISA (Agenzia dell’Unione Europea per la cybersicurezza), più dell’80% degli attacchi cyber alle PMI in Europa avviene attraverso il social engineering, che sfrutta il fattore umano come punto di ingresso. Questo rende fondamentale accelerare la presa di coscienza del ruolo chiave della cybersecurity nella transizione digitale.

Il Portale informativo ACN

L’obiettivo della campagna è quello di raggiungere ogni livello dell’organizzazione delle PMI: dai dirigenti e capi d’azienda, ai professionisti ICT e ai dipendenti.

La strategia multicanale è stata scelta per garantire che il messaggio sulla sicurezza informatica raggiunga un ampio pubblico, aumentando così la consapevolezza e la preparazione contro i rischi cyber.

Maggiori informazioni sulla campagna e risorse utili sono disponibili sul portale ufficiale ACN, raggiungibile a questo link.

La campagna rappresenta in questo quadro un passo avanti nella promozione della cultura della sicurezza informatica in Italia: le PMI devono infatti essere consapevoli dei rischi e adottare misure adeguate per proteggere i propri dati e sistemi.