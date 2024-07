Sostegni al Reddito: SFL e ADI non decollano

L'INPS fa un primo bilancio 2024 sull'Assegno di Inclusione (ADI) ed il Supporto Formazione Lavoro (SFL) delineando platea dei beneficiari e importi medi.

Al 30 giugno 2024, l’INPS ha accolto circa 700mila domande per l’Assegno di Inclusione (ADI), coinvolgendo circa 1,7 milioni di cittadini. Inoltre, sono state accettate anche 96.000 domande per il Supporto Formazione Lavoro (SFL).

Sono dati che emergono dal primo rapporto 2024 dell’Osservatorio statistico dell’Istituto di previdenza dedicato alle due nuove prestazioni, che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza.

Sussidi al reddito ADI e SFL: a che punto siamo

L’arco temporale preso in esame va dal primo mese di operatività delle misure (settembre 2023 per SFL e gennaio 2024 per ADI) fino a maggio 2024.

Guardando ai numeri, possiamo confermare che le misure di ADI e SFL stanno avendo un impatto contenuto sulla popolazione italiana, almeno se rapportato a quello del Reddito di Cittadinanza.

Del resto, il forte ridimensionamento di questi strumenti risponde ad una precisa volonta politica espressa dal Governo Meloni nei confronti di una misura (l’RdC) che era stato il cavallo di battaglia del precedente esecutivo cinquestelle (Conte e Conte bis), trascinatosi poi negli anni del post-Covid durante il Governo Draghi.

Pagamenti Assegno di Inclusione (ADI)

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politiche attive. La concessione è condizionata da requisiti di residenza, cittadinanza, situazione reddituale e adesione a un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.

Nel mese di maggio 2024, i nuclei beneficiari di ADI erano 625mila, con un importo medio erogato mensilmente di 618 euro. La composizione di questi nuclei è variegata:

260mila nuclei con minori

239mila nuclei con disabili

297mila nuclei con persone di almeno 60 anni

6 mila nuclei con persone in condizioni di svantaggio

Pagamenti Supporto Formazione Lavoro (SFL)

Il Supporto Formazione Lavoro (SFL) è invece una misura di politica attiva per il lavoro, che prevede la partecipazione a progetti di formazione, accompagnamento al lavoro, qualificazione e riqualificazione professionale.

Il sussidio SFL non è quindi solo un contributo economico ma un programma strutturale volto a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, integrando formazione e occupazione.

Tra settembre e dicembre 2023, i beneficiari di SFL erano 33.000, aumentando a 93.000 tra gennaio e maggio 2024. Complessivamente, fino al 30 giugno 2024, sono state accolte 96.000 domande per SFL, di cui il 57% donne e il 50% persone tra i 50 e i 59 anni.