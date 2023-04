Ottimizzare la gestione dei dati con la Smart Data Capture

Smart Data Capture per migliorare l'efficienza aziendale, riducendo i costi e accelerando i processi, attraverso applicazioni e dispositivi intelligenti.

Le aziende che ricorrono all’analisi dei dati ottengono risultati di business superiori. Tuttavia, la loro acquisizione richiede un processo affidabile e scalabile. Per la data capture esistono oggi soluzioni semplici e accessibili anche alle piccole imprese, senza bisogno di sviluppo interno o esterno.

Gestione smart dei dati aziendali

Le sfide aziendali del 2023 sono difficili da fronteggiare, lo sappiamo: dall’inflazione galoppante che fa temere una futura recessione economica alla contemporanea necessità di mantenere la barra dritta sugli obiettivi di business legati all’evoluzione tecnologica, come la sicurezza della supply chain, l’accelerazione della trasformazione digitale e la sostenibilità.

La risposta a queste sfide non è univoca, ma va declinata in base alle specificità della propria azienda, tentando però di coniugare sempre ottimizzazione e innovazione, così da guadagnare in competitività risparmiando anche denaro nel medio e lungo periodo.

Un esempio pratico può essere la gestione dei dati aziendali, da utilizzare per la business analytics ma anche per l’ottimizzazione dei processi. Da qui, l’utilità di una efficace acquisizione dei dati dagli asset fisici mediante la Smart Data Capture.

Smart Data Capture

Indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, la chiave per affrontare le sfide del 2023 è dunque l’utilizzo consapevole dei dati.

Ricorrere ad una app specifica per la scansione dei codici a barre è un esempio semplice e pratico per ottenere risparmio di tempo e denaro con un investimento minimo.

Il tradizionale processo di scansione è spesso inefficiente e dispendioso per le aziende che non adottano tecnologie per l’acquisizione dei dati e che invece si si affidano a metodi manuali. Le app di Smart Data Capture per la scansione dei codici a barre su smartphone o tablet possono invece accelerare il workflow fino a 10 volte e costare due terzi in meno rispetto agli scanner dedicati.

Tra le proposte di settore c’è anche Scandit Express, una soluzione no-code di recente update (precedentemente Keyboard Wedge) che trasforma smartphone e tablet in dispositivi per la Smart Data Capture e utilizza dispositivi intelligenti (ed economici) per eliminare errori e velocizzare l’acquisizione dei dati.

La Smart Data Capture può portare a notevoli benefici in termini di efficienza, risparmio economico e velocità operativa.