Sport: rimborsi forfettari ASD fino a 400 euro

Cambia il valore del rimborso forfettario concesso ai volontari delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), che con il Decreto Sport 71/2024 appena convertito in legge passa da un massimo di 150 euro a 400 euro.

Il provvedimento è stato approvato definitivamente dal Senato, il 23 luglio 2024 ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.