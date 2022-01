Action for 5G: Vodafone seleziona Startup e PMI

In scadenza la call Vodafone che seleziona Startup, PMI e imprese sociali che propongono progetti innovativi basati sulla tecnologia 5G.

Sono ancora aperte le candidature per partecipare alla call Action for 5G promossa da Vodafone, che cerca soluzioni, servizi e tecnologie innovative ad alto potenziale per il mercato Consumer e Business. L’iniziativa si rivolge a Startup, PMI e imprese sociali italiane e internazionali che siano interessate a sviluppare in Italia progetti innovativi, dove il 5G migliori l’esperienza di utilizzo o abiliti nuove funzionalità.

È possibile candidare progetti relativi ai seguenti settori di interesse:

Healthcare;

Wellbeing;

Green Economy;

Retail;

Industry 4.0;

Entertainment.

Vodafone offre investimenti fino a 50mila euro per il prototipo e 300mila euro (convertibili in equity) per lo sviluppo del prodotto, oltre a servizi di consulenza con esperti Vodafone 5G e PoliHub. È anche prevista la partecipazione a un Open Lab 5G con Edge Computing (MEC) Vodafone e device 5G. Le candidature possono essere inviate attraverso il portale ufficiale del progetto, entro il 1° febbraio 2022.