Export digitale B2B su Alibaba.com: al via i Talks su PMI.it

Tre incontri per approfondire gli aspetti più interessanti e le opportunità di business online sulla piattaforma Alibaba.com: primo webinar il 26 novembre.

La piattaforma Alibaba.com, divenuta particolarmente nota in ambito B2B soprattutto nell’ultimo anno, in quanto fiera online più grande al mondo, è al centro degli interessi di molte piccole e medie imprese italiane con la vocazione per l’export, dopo aver sperimentato il blocco delle tradizionali attività a causa della pandemia. I vantaggi emersi nell’utilizzo di questo canale sono evidenti: senza muoversi dalla propria sede, si ha la possibilità di raggiungere rapidamente oltre 26 milioni di buyer in tutto il mondo, ogni azienda ha a disposizione molteplici funzionalità per la promozione dei prodotti, con un costo annuale della piattaforma niente affatto proibitivo.

Boom di aziende italiane in piattaforma

Nel corso degli ultimi due anni il numero di aziende italiane in piattaforma è salito esponenzialmente. Basti pensare che nel 2020, anno della crisi Covid, è stato registrato un +150% di aziende italiane su Alibaba.com. A giugno 2021, secondo un’intervista del Corriere della Sera a Luca Curtarelli, Responsabile Sviluppo Italia di Alibaba.com, questa cifra si è trasformata addirittura in un +300%. Al tempo stesso l’offerta di prodotti Made in Italy fa ancora fatica a soddisfare la richiesta di italianità in piattaforma. Vi è dunque ancora spazio di crescita per le piccole e medie imprese italiane desiderose di approcciarsi ai mercati internazionali con una soluzione già strutturata e di immediata implementazione, che gli permetta di mettersi rapidamente al passo con chi ha già avviato una strategia digitale da qualche mese o anno.

Non tutti sono già saliti a bordo

Alcune aziende sono ancora ferme al primo step, stanno cioè ancora soppesando pro e contro dell’ingresso in piattaforma. Come per ogni cosa, infatti, anche nel caso di questo canale esistono alcuni pregiudizi più o meno radicati nell’immaginario degli imprenditori e degli export manager italiani. Pregiudizi che frenano l’avvio di una strategia di digitalizzazione pur fortemente desiderata e soprattutto necessaria per assicurare il successo dell’azienda in ottica futura.

I talks di PMI.it e East Media

Chi fosse interessato ad approfondire questi temi può segnare questa data in agenda: venerdì 26 novembre 2021.

PMI.it, in collaborazione con East Media (società del gruppo Triboo certificata come Official Business Partner di Alibaba.com), organizza infatti tre webinar sul tema dell’export digitale B2B, durante i quali verranno approfonditi alcuni dei più interessanti aspetti legati al fare business online con Alibaba.com. Il primo talk cercherà di sfatare le concezioni errate che circondano questa piattaforma. Durante il webinar, si avrà occasione di scoprire quali sono i più comuni pregiudizi delle aziende italiane su Alibaba.com e ricevere preziosi insight raccolti direttamente sul campo da parte dei professionisti di East Media per fugare i tuoi dubbi.

Quando : venerdì 26 novembre 2021 ore 12.00-12.30 .

. Come : il talk si svolgerà su Zoom . Per assistere è necessario iscriversi all’evento .

Chi: Alessandra Gualtieri , responsabile editoriale di PMI.it, intervista Federica Menichelli , Account Manager di East Media.

