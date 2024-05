Il “Giro di tutta Italia,” una proposta per dare lustro al Paese

Un inedito “Giro di tutta Italia” per valorizzare l'intero Paese con un tour strategico: ecco il progetto di percorso ideale, che tocca tutte le Regioni.

Ha preso il via nei giorni scorsi il Giro d’Italia edizione 2024, la più importante corsa ciclistica a tappe che attraversa il Belpaese regalandoci ogni anno scorci indimenticabili di una terra tutta da scoprire. Affiancato dalla sua versione “elettrica”, l’evento è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che è anche partner istituzionale del Giro-E 2024.

Quest’anno, il percorso si snoda lungo 3.400,8 km totali, lasciando tuttavia scoperte intere Regioni dello Stivale.

In parte un autogol, proprio nell’anno in cui è tornato prepotente e strategico l’obiettivo di valorizzare il Turismo ma soprattutto il Made in Italy (con un Ministero dedicato), così come le tante bellezze ed eccellenze del territorio, spesso sconosciute al grande pubblico, persino a molti Italiani.

Certo, non è cosa facile progettare e organizzare un “Giro” seguendo le rigide regole tecniche che definiscono le tappe. E per far parte di questa vetrina mediatica gli enti locali devono fare la loro parte, candidandosi a prendere parte alla kermesse sportiva.

Ma c’è chi, nel frattempo, si è già preso l’onere di studiare un percorso ideale, un Giro di tutta l’Italia che permetta di viaggiare per l’intero Stivale senza tralasciare alcuna Regione.

Un percorso articolato e studiato nei minimi dettagli, che la Redazione di PMI.it ha avuto modo di approfondire e apprezzare, ancor più per il suo intento dichiarato di valorizzare il meglio di tutta Italia con un “Giro strategico”.

Lo ha meticolosamente progettato e disegnato su carta l’Avv. Enzo Gualtieri, mosso e ispirato da una grande passione per il ciclismo.

Uno spettacolare e, assolutamente inedito “Giro di tutta Italia”, come lo definisce lo stesso ideatore. Articolato in 22 tappe, di cui 2 a cronometro individuale e 2 giorni di riposo per complessivi Km. 3.666,6 con dettagliate indicazioni di percorsi stradali e rispettivi profili altimetrici.

Per chi fosse interessato ad approfondire, può contattare la nostra Redazione.