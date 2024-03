Italiani di Frontiera, al via la nuova serie di T-Podcast

Italiani di Frontiera" è la nuova serie di T-Podcast scritta e raccontata da Roberto Bonzio: un viaggio attraverso storie di talento capaci di ispirare.

Si chiama “Italiani di Frontiera” la nuova serie di T-Podcast al debutto odierno.

Scritto e raccontato dal giornalista Roberto Bonzio, il nuovo show offre agli ascoltatori un interessante viaggio attraverso le storie di talento che vedono come protagonisti gli italiani nel mondo.

L’obiettivo finale è quello di ispirare gli ascoltatori, mostrando come il talento possa fiorire e venire riconosciuto in tutto il mondo, riuscendo a fare la differenza nei più disparati ambiti e settori.

L’idea alla base del progetto è nata dopo un soggiorno dell’autore in California, da cui è scaturita un’appassionante ricerca sui segreti del talento italiano, raccontata prima in importanti eventi in tutt’Italia e all’estero e poi raccolta in un libro. Un intenso la voro che ha infine dato vita a una comunità internazionale di innovatori.

Ogni episodio è un viaggio nel tempo e nello spazio in cui si esplorano le vite di personaggi più o meno noti, dal pioniere dell’Umanesimo Digitale Roberto Busa all’astronoma presso la NASA Cristina dalle Ore, dall’esploratore delle sorgenti del Mississippi Giacomo Costantino Beltrami al visionario fondatore della Bank of America Amadeo Peter Giannini.

Ad ogni episodio del podcast corrisponderà una pagina sul sito del progetto, con approfondimenti sui personaggi raccontati, testi, immagini, video e consigli di lettura per arricchire l’esperienza di ascolto.

Il nuovo prodotto è disponibile su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast e si aggiunge alle precedenti produzioni di T-Podcast: “Spaghetti Thriller”, “La notizia del giorno di Wall Street Italia” e “Punto PMI”.