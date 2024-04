Settimana del Made in Italy: eventi e promozioni SACE per le aziende

Prodotti in prova gratuita, eventi dedicati e strumenti di networking e formazione per l'export durante i "SACE for Made in Italy Free Days".

Le aziende potranno sperimentare gratuitamente alcuni prodotti per valutare la propria competitività sui mercati internazionali e partecipare ad eventi su misura per l’occasione: sono le iniziative di SACE (controllata dal Ministero dell’Economia) in vista del 15 aprile, prima giornata nazionale del Made in Italy.

E’ una ricorrenza recentemente istituita dalla Legge Quadro sulla Tutela del Made in Italy (206/2023), quest’anno viene festeggiata per la prima volta, il Governo e il ministero delle Imprese stanno conducendo una campagna di sensibilizzazione.

In questo contesto si inseriscono i SACE for Made in Italy Free Days, con l’obiettivo di aiutare le aziende a crescere, anche sui mercato internazionali, valutando correttamente i rischi e facendo adeguate scelte assicurative e finanziarie.

Prodotti di assessment in prova gratuita su MySACE.it

Giornata Nazionale del Made in Italy il 15 aprile: le opportunità per le imprese 1 Marzo 2024 Per quanto riguarda i prodotti della piattaforma MySACE.it, le imprese potranno richiedere gratuitamente fino a tre strumenti fra i seguenti.

Valutazione Azienda : permette di conoscere la capacità dei partner commerciali di far fronte ai propri impegni di pagamento, espressa con l’importo di credito massimo consigliato e un indice di affidabilità. C’è anche un servizio di credit management, che prevede una consulenza telefonica con gli analisti di valutazione dei rischi SACE e il monitoraggio di 12 mesi della valutazione richiesta.

: aiuta a scegliere la copertura più adatta in base alle esigenze di business, singola commessa o transazioni ripetute. La singola commessa assicura l’impresa dal rischio di mancato pagamento e dal mancato recupero dei costi di produzione per revoca del contratto, per indebita escussione delle fideiussioni e distruzione, danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati. Inoltre, attraverso il Contributo Export, si può ricevere un contributo in conto interessi a supporto dello sconto pro-soluto o pro-solvendo di titoli di credito emessi dall’acquirente estero. Istruttoria gratuita Easy Factoring: è una valutazione preliminare gratuita per il factoring, ovvero l’anticipo liquidità sui crediti commerciali.

L’obiettivo è far conoscere alle imprese gli strumenti di SACE , per poi eventualmente procedere a tutelarsi al meglio scegliendo tra i prodotti dedicati.

Gli eventi SACE nella settimana del Made in Italy

Ecco una rosa di eventi e iniziative per le imprese:

SACE for Made in Italy, le rotte dell’export : l’11 aprile gli uffici di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Venezia e Palermo apriranno le porte alle aziende con l’obiettivo di diffondere i contenuti della Where to Export Map sul territorio e raccontare l’importanza del ruolo dell’innovazione come motore dell’export.

: l’11 aprile gli uffici di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Venezia e Palermo apriranno le porte alle aziende con l’obiettivo di diffondere i contenuti della Where to Export Map sul territorio e raccontare l’importanza del ruolo dell’innovazione come motore dell’export. SACE for Made in Italy, connects world tour : il 15 aprile le sedi di estere di SACE, da Shanghai a Città del Messico, presenteranno le loro attività e i buyer, verranno organizzati anche incontri B2B. Il target sono le PMI che già esportano o che desiderano farlo.

: il 15 aprile le sedi di estere di SACE, da Shanghai a Città del Messico, presenteranno le loro attività e i buyer, verranno organizzati anche incontri B2B. Il target sono le PMI che già esportano o che desiderano farlo. Terrazza del Made in Italy: il 16 aprile verrà inaugurata una nuova linea di business di SACE. Uno spazio di networking, al decimo piano della sede di Milano del Gruppo, che per la prima volta aprirà le porte ad aziende e partner dal 16 al 19 aprile, nell’ambito delle attività del Fuorisalone e di eventi dedicati alle imprese della filiera del legno arredo. Questa sarà solo la prima di una serie di iniziative che vedranno la Terrazza come hub a disposizione delle aziende. La location ospiterà incontri di business matching e di formazione dedicati alla sostenibilità, alla digitalizzazione e alle opportunità di export nei paesi del Golfo.

SACE sarà presente con uno stand al Salone del Mobile di Milano, dal 16 al 21 aprile. Iscrivendosi agli eventi nella Terrazza del Made in Italy, su mySACE.it o attraverso il call center 066736075, si potrà ricevere un ingresso omaggio alla fiera.