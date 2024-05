Rimborsi IVA: regole UE anche con i Paesi terzi

Come si applicano le novità sulla nuova rateazione e le altre semplificazioni previste dal decreto Adempimenti di Riforma fiscale: circolare Entrate.

La scadenza del 30 aprile 2024 per la Dichiarazione IVA rientra tra gli dempimenti fiscali dei contribuenti forfetari transitati quest’anno nel regime.

Consulenza e incentivi per investire in Italia

Servizi informativi e assistenza (gratuita per gli investimenti esteri in Italia: presentata la piattaformaweb ” Invest in Italy” del MIMIT.