Bandiera Blu 2024: ecco le migliori spiagge d’Italia

Bandiera Blu 2024: l’elenco delle eccellenze italiane

Quest’anno, il riconoscimento Bandiera Blu 2024 ha premiato 485 spiagge italiane e 81 approdi turistici. Sono 236 i Comuni balneari italiani coinvolti.

Vediamo che entra e chi esce, e i criteri che hanno permesso di selezionare le migliori mete balneari per il turismo italiano.

Bandiera Blu 2024: elenco spiagge e nuovi ingressi

Le new entry (in ordine geografico da Nord a Sud) sono le seguenti:

Trentino Alto Adige :Tenno (TN) e Vallelaghi (TN)

:Tenno (TN) e Vallelaghi (TN) Liguria :Recco (GE) e Borgio Verezzi (SV)

:Recco (GE) e Borgio Verezzi (SV) Marche : Porto Sant’Elpidio (FM)

: Porto Sant’Elpidio (FM) Abruzzo : Ortona (CH)

: Ortona (CH) Campania : Cellole (CA)

: Cellole (CA) Puglia : Lecce (LE), Patù (LE) e Manduria (TA)

: Lecce (LE), Patù (LE) e Manduria (TA) Calabria : Parghelia (VV)

: Parghelia (VV) Sicilia : Letojanni (ME), Taormina (ME) e Scicli (RG).

: Letojanni (ME), Taormina (ME) e Scicli (RG).

Perdono invece l’ambito riconoscimento quattro Comuni: Ameglia e Taggia in Liguria; Margherita di Savoia in Puglia; Marciana Marina in Toscana.

Ecco l’elenco aggiornato delle località di riviera che possono fregiarsi della certificazione internazionale di qualità del mare ed ecosostenibilità ambientale per il 2024:

Qui l’elenco completo dei Comuni con le spiagge premiate e quello degli Approdi .

Criteri di assegnazione Bandiera Blu

Il requisito essenziale è che le acque di balneazione e le spiagge siano risultate di qualità eccellente negli ultimi quattro anni, sulla base delle analisi ARPA. Tuttavia, la Bandiera Blu è assegnata sulla base di ben 32 criteri di valutazione, aggiornati periodicamente, articolati in 4 aree d’interesse:

qualità delle acque, educazione e informazione ambientale, gestione del territorio, servizi e sicurezza.

Tra gli indicatori: pulizia delle spiagge, accessibilità, sicurezza dei bagnanti, impianti di depurazione e allacci fognari, arredo urbano e delle spiagge, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti, efficienza energetica, attività di pesca, valore paesaggistico, tutela della biodiversità marina e valorizzazione delle aree naturalistiche, servizi turistici.

Sono presi in considerazione anche l’offerta turistica e le informazioni ai turisti, la pressione e la densità, gli approdi, le aree attrezzate per camper, le piste ciclabili, la presenza di strutture ricettive con certificazione ambientale.