Webinar su aggregazioni di imprese e Agenda 2030

Seminario online il 7 ottobre focalizzato sulle politiche a supporto delle aggregazioni di imprese nel quadro dell’Agenda 2030.

È in programma per il 7 ottobre il seminario online sul tema “Le politiche a supporto delle aggregazioni di imprese: scenari a livello europeo, nazionale e regionale nel quadro dell’Agenda 2030”, promosso da Regione, ARTI e Unioncamere Puglia. Un evento che rientra nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, focalizzato sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale in vista dell’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il webinar prevede una serie di interventi sulle iniziative legislative e non legislative che incentivano le aggregazioni di imprese (cluster policy) a livello europeo, nazionale e regionale.

Si parlerà anche delle attività di ricerca sullo stato di applicazione e gli ambiti di aggiornamento della Legge n. 23/2007 della Regione Puglia. Ecco il dettaglio degli argomenti principali:

Illustrazione del Recommendations Report dello European Cluster Expert Group;

Complessità e incertezza nello scenario (post) Covid 19;

Distretti di fatto: potenzialità e sfide di filiere antiche, diffuse, trasversali;

Ambiti di aggiornamento della Legge Regionale n. 23 del 2007 della Regione Puglia.

È possibile registrarsi all’evento, che sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Weon, compilando il form online.