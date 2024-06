Finanza Sostenibile: un nuovo modello bancario per le PMI

È in consultazione pubblica il nuovo modello di riferimento per la standardizzazione delle informazioni di sostenibilità comunicate dalle PMI alle banche.

È in consultazione pubblica fino al 2 agosto 2024 il documento promosso dal MEF ed elaborato dal “Tavolo per la Finanza Sostenibile”, al fine di supportare le PMI nella produzione di informazioni relative agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) per agevolare il dialogo con le banche in materia di sostenibilità.

Il documento prevede un modello di riferimento per la standardizzazione delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche”.

ESG, PMI attente alla sostenibilità sociale 25 Giugno 2024 Sono proprio le piccole e medie imprese, infatti, a giocare un ruolo determinante per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050, in primo luogo fornendo informazioni ESG relative alle loro attività.

La transizione “verde e giusta” richiederà gradualmente anche alle PMI di comunicare al mercato (banche, investitori e grandi imprese) le informazioni attinenti agli impatti, ambientali, sociali e di governance (ESG) delle loro attività.

Le PMI potranno ottenere notevoli benefici in termini di misurazione dei rischi e di pianificazione dei propri investimenti, ma anche migliorare l’accesso ai finanziamenti con minori costi e condizioni agevolate.

Tra i vantaggi, infine, compare anche una maggiore resistenza a shock energetici e ambientali.

Il documento è consultabile accedendo al sito ufficiale del Dipartimento del Tesoro e si accompagna da alcune domande. I contributi possono essere inviati entro il 2 agosto all’indirizzo segreteriatecnica.tfs@dt.tesoro.it,