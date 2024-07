Aziende con la migliore cultura inclusiva: la top 20 italiana

Great Place to Work Italia ha stilato la classifica delle migliori imprese in termini di diversità, equità e inclusione nel'ambiente di lavoro.

Valutando le imprese in termini di diversità, equità e inclusione ascoltando il parere espresso da oltre 127mila collaboratori, Great Place to Work Italia ha stilato l’edizione 2024 della Best Workplaces for DE&I.

La classifica dedicata agli ambienti di lavoro più inclusivi si basa su alcuni indicatori specifici, tra cui la percezione dell’equità del trattamento, dell’accessibilità e del coinvolgimento da parte dei manager, ma anche l’assenza di discriminazioni e la sicurezza psicologica, così come la possibilità di bilanciare vita personale e lavoro.

Tra i settori più virtuosi nelle pratiche DE&I si collocano l’Information Technology (25%) e i servizi finanziari e le assicurazioni (20%), seguiti dai servizi professionali, biotecnologie e farmaceutica, manifattura e produzione (10%) e, infine, da sanità, alberghiero, media, telecomunicazioni e trasporti (5%).

Sul podio, al primo posto della graduatoria troviamo Teleperformance Italia, consociata del gruppo Teleperformance. Segue GalileoLife e, al terzo posto, Cisco Systems Italy.

Ecco la classifica completa:

Garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro caratterizzato da una cultura inclusiva rappresenta infatti un punto di forza per le aziende, che possono massimizzare la forza e il valore del capitale umano.

Un Great Place to Work For All è un ambiente in cui tutti, indipendentemente dalle caratteristiche personali, dal ruolo ricoperto e dalle mansioni svolte, riconoscono di lavorare in un’azienda eccellente per la sua cultura organizzativa.

Lo spiega Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia.

Le organizzazioni che migliorano la strategia DE&I sono in grado di massimizzare il potenziale umano grazie a leadership efficace, condivisione di valori significativi e solidi rapporti di fiducia con tutti i dipendenti. Grazie a tali caratteristiche, i luoghi di lavoro leader in termini di diversità, equità e inclusione beneficiano di una maggiore equità di trattamento, più innovazione, assunzioni più semplici e minor turnover.

Il ranking si basa sull’indice di calcolo DE&I Index, che misura la percezione dell’ambiente di lavoro e della cultura aziendale in termini di inclusività da parte delle persone vi operano, secondo i seguenti parametri:

Equità del trattamento

Accessibilità e coinvolgimento da parte dei Manager

Assenza di discriminazioni basate su caratteristiche personali

Ambiente inclusivo ed accoglienza

Sicurezza psicologica garantita dall’azienda

Work-life-balance

La ricerca è stata condotta tra oltre 127mila collaboratori di 288 organizzazioni. L’equità è emerso il tema più critico, soprattutto per le. Un’altra area chiave è quella dell’innovazione: intesa come opportunità per sviluppare nuove modalità di lavoro dalle persone e come sviluppo di pratiche innovative per le aziende.