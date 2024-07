Incentivi Green: in discussione un nuovo Bonus Elettrodomestici

All'esame della Camera un nuovo contributo fino a 200 euro sull'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza fino al 2025: come dovrebbe funzionare.

Il Parlamento sta esaminando l’ipotesi di introdutte un nuovo bonus elettrodomestici: l’agevolazione prevede un meccanismo del tutto simile a quello previsto per il bonus auto, risolvendosi quindi in uno sconto sul prezzo d’acquisto pari al 30% di sconto fino a 100 euro, fino 200 euro con ISEE sotto i 25mila euro.

Si tratta di un proposta ancora all’inizio del suo iter legislativo: presentata dalla Lega (partito di Governo), è in discussione in commissione Attività produttive alla Camera.

Bonus elettrodomestici green: la proposta di legge

Il bonus, se approvato, si tradurrà in un contributo sugli acquisti di elettrodomestici effettuati fra il 2023 e il 2025, limitamente a quelli ad alta efficienza energetica, ossia:

di classe A per lavatrici e lavasciuga,

di classe C per lavastoviglie,

classe D per frigoriferi e congelatori.

In base alla proposta (Incentivi per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti) , il bonus sarebbe comunque limitato ad un solo elettrodomestico per ciascuna delle categorie indicate.

La misura si proporrebbe di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile.

Nell’ambito delle audizioni in commissione, Confesercenti si è espressa a favore dell’estensione dell’incentivo alle imprese mentre Aires (Associazione italiana retailers elettrodomestici specializzati) ha chiesto invece di incrementare il valore dell’incentivo.