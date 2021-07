MarTech, tecnologie per il marketing digitale

MarTech: nuova call per selezionare soluzioni e progetti smart in ambito Content, Marketing e Sales Technology.

Cresce il MarTech, il mix di tecnologie, software e piattaforme per l'analisi e gestione dei dati (CRM e Data Analytics), la produzione di contenuti multimediali (CMS) e la realizzazione programmata (Marketing Automation) di campagne di Advertising e Digital Marketing multicanale, con una Customer Experience innovativa ed efficiente.

Il settore include le tecnologie più avanzate che stanno innovando il mercato dell’editoria digitale, del web marketing e delle vendite B2B: è un ambito in forte sviluppo, trainato ad esempio da soluzioni per campagne integrabili con servizi di lead generation.

In questo ambito, MarTech Revolution è la nuova call per selezionare le migliori realtà innovative di tutta Europa, avviando collaborazioni strategiche di tipo industriale, finanziario, commerciale ed editoriale. Un’iniziativa che si rivolge alle aziende, startup e scaleup del Content, Marketing e Sales Technology, chiamate a presentare le candidature entro la metà di ottobre.

La call si basa sull’invio di soluzioni, tecnologie e prodotti smart nei settori interessati, in ottica open innovation, per mettere a fattor comune esperienze sviluppate in altri paesi per valutare collaborazioni. Per partecipare è necessario compilare il form online entro il 15 ottobre 2021.