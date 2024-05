In collaborazione con

Si rinnova il portale di Finanza.tech, con l'obiettivo di rivoluzionare il mondo finanziario: basta iscriversi per ottimizzare con facilità la gestione finanziaria della propria azienda.

Finanza.tech, fintech company quotata su Euronext Growth Milan, si prepara a sconvolgere il panorama finanziario con il lancio della sua nuova piattaforma integrata e AI-Based. La società, già nota per le sue innovative soluzioni nel settore, mira a rendere accessibili le migliori pratiche finanziarie a un pubblico ancora più vasto.

La nuova piattaforma di Finanza.tech è destinata a molteplici categorie di professionisti, tra cui consulenti, commercialisti, analisti e mediatori finanziari, imprenditori e molti altri. Progettata per fornire dati e informazioni aziendali, strumenti di analisi e soluzioni finanziarie, l’innovativa piattaforma supporta la crescita e il successo delle imprese.

I punti di forza di questa nuova piattaforma sono numerosi. Primo tra tutti, l’integrazione: Finanza.tech offre uno strumento all-in-one, un’esperienza unica che unisce dati, analisi e soluzioni finanziarie in un’unica piattaforma facile da usare e altamente efficiente.

Inoltre, con questa nuova iniziativa, Finanza.tech cerca di semplificare il mondo della finanza per un target molto più ampio, offrendo una soluzione comoda, solida ed efficace.

I 3 Pillars della piattaforma – TED (Tool, Execution, Data)

La nuova piattaforma di Finanza.tech si basa su tre pilastri fondamentali, ognuno progettato per offrire soluzioni innovative e avanzate.

Il primo pilastro, Tool, rappresenta l’accesso a strumenti avanzati per la valutazione aziendale, l’esecuzione delle operazioni finanziarie e l’analisi dei dati aziendali. Grazie all’utilizzo di intelligenza artificiale e algoritmi sofisticati, questi strumenti forniscono informazioni chiare e affidabili per guidare le decisioni finanziarie. Il secondo pilastro, Execution, si concentra sull’esecuzione delle operazioni finanziarie attraverso un canale digitale sicuro e affidabile. Infine, il terzo pilastro, Data (Business Information), offre accesso a un’ampia gamma di dati aziendali e informazioni di mercato, consentendo alle aziende di ottenere una panoramica completa e aggiornata della propria situazione finanziaria e delle opportunità di mercato.

Insieme, questi tre pilastri formano la base della nuova piattaforma di Finanza.tech, offrendo alle aziende gli strumenti e le risorse, sia umane che tecnologiche, necessarie per prosperare nel mondo finanziario in continua evoluzione.

Le 4 macroaree della piattaforma di Finanza.tech

Le quattro aree di lavoro della piattaforma, progettate per ottimizzare con facilità la gestione finanziaria aziendale e rendere accessibili le migliori pratiche finanziarie a un pubblico sempre più vasto, sono le seguenti.

Indaga : un’ampia selezione di informazioni aziendali accessibili tramite un marketplace intuitivo e conveniente, permettendo agli utenti di effettuare scelte informate in modo efficiente e rapido.

: un’ampia selezione di informazioni aziendali accessibili tramite un marketplace intuitivo e conveniente, permettendo agli utenti di effettuare scelte informate in modo efficiente e rapido. Finanzia : una gamma completa di prodotti finanziari e servizi “in house” per gestire le finanze aziendali in modo conveniente e sicuro. Grazie a KYM, acronimo di Know Your Match, ecosistema di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, la piattaforma offre soluzioni finanziarie mirate e personalizzate.

: una gamma completa di prodotti finanziari e servizi “in house” per gestire le finanze aziendali in modo conveniente e sicuro. Grazie a KYM, acronimo di Know Your Match, ecosistema di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, la piattaforma offre soluzioni finanziarie mirate e personalizzate. Analizza : una suite di strumenti di calcolo finanziario progettati per semplificare le attività quotidiane dei professionisti della finanza aziendale, consentendo loro di effettuare analisi approfondite e strategiche con facilità.

: una suite di strumenti di calcolo finanziario progettati per semplificare le attività quotidiane dei professionisti della finanza aziendale, consentendo loro di effettuare analisi approfondite e strategiche con facilità. Investi: un’opportunità unica per investire in crediti fiscali, offrendo alle aziende una nuova prospettiva sulla gestione della liquidità e della pianificazione fiscale.

Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di sottoscrivere moduli aggiuntivi, come l’esclusivo add-on “Budgeting & Crisi d’impresa”, modulo che fornisce strumenti professionali per l’analisi, la pianificazione e la prevenzione delle crisi d’impresa.

L’offerta di Finanza.tech

Nella nuova piattaforma di Finanza.tech, l’accesso alla versione base è gratuito. Per funzionalità avanzate, sono disponibili opzioni di abbonamento, tra cui il piano T.E.D. con l’opzione Business Information a un costo inferiore. Il piano T.E.D. Plus offre vantaggi premium con tool aggiuntivi, mentre con IllimiT.E.D. CFO ottieni un servizio human-based che affianca alla componente digitale il supporto di un analista finanziario dedicato, con mediazione a costo zero.

L’opportunità di ottimizzare la gestione finanziaria aziendale

Con la sua nuova piattaforma integrata data-driven e AI-based, l’azienda si propone di semplificare e ottimizzare il processo decisionale finanziario per i professionisti del settore e per le aziende di tutte le dimensioni.

Per approfondire di più, basta iscriversi gratuitamente alla nuova piattaforma. Non perdere l’opportunità di ottimizzare la gestione finanziaria della tua azienda e scopri cosa Finanza.tech può fare per te, prenotando una demo con uno specialista.

Per maggiori informazioni, chiama il numero: 089 405376 o scrivi una mail a Info@finanza.tech