BBBell: Innovazione digitale al servizio delle imprese

BBBell è il partner completo per i servizi digitali alle imprese: connettività a banda ultra-larga, consulenza e soluzioni TLC per le aziende.

Sicurezza, sostenibilità, territorialità e scalabilità sono i quattro punti cardinali che hanno guidato BBBell, azienda di telecomunicazioni torinese fondata nel 2003 dall’Ing. Enrico Boccardo, fino a farla diventare leader di settore e punto di riferimento per clienti privati, pubblici e aziende nelle regioni del Piemonte e della Liguria.

Nell’arco degli oltre due bandadecenni di attività, accanto al core business della connettività, veloce e affidabile – grazie all’uso della tecnologia FWA che permette di portare connessione anche nei territori dove la rete via cavo non c’è o è satura – si sono affiancati una serie di nuovi servizi, oggi divenuti fondamentali per la digitalizzazione di ogni impresa e pubblica amministrazione.

Il cambio di pelle di BBBell, da semplice fornitore di connettività a banda ultra-larga, sia wireless che fibra ottica, a partner completo per i servizi digitali, è testimoniato anche da una rinnovata strategia di comunicazione.

BBBell: TLC e servizi digitali alle imprese

La nuova campagna pubblicitaria, si avvale di quattro imprenditori di successo, da tempo clienti dell’azienda torinese, come testimonial dell’efficacia dei servizi offerti: Roberto Marchisio, titolare di Marchisio Bici – dal 2000 punto di riferimento fra Liguria e basso Piemonte per l’acquisto di biciclette nuove e usate; Elia Dalmasso, presidente di ARAP – l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte che supporta sul territorio lo sviluppo degli allevamenti con particolare attenzione alla qualità della razza piemontese; Fabrizio Nastasi, titolare di Imago VFX – azienda innovativa torinese a supporto della produzione cine-audiovisiva e Luca Fasano titolare di Valverbe – società agricola cooperativa situata in Val Varaita conosciuta sul mercato italiano per le sue tisane biologiche.

Attraverso una strategia multicanale, BBBell si propone di rafforzare la sua posizione nel mercato delle telecomunicazioni e dei servizi digitali per le imprese, con particolare attenzione alla riduzione del divario digitale e alla promozione dell’accesso alla connettività anche nelle aree rurali.

L’azienda è, infatti, da sempre impegnata nella lotta al digital divide, utilizzando infrastrutture proprietarie con tecnologie alternative rispetto a quelle tradizionali: le onde radio, contrariamente al cavo in rame, hanno la capacità di coprire potenzialmente ogni territorio.

“Credo che la connessione a internet possa essere oggi un volano fondamentale per l’insediamento di aziende o di nuove professioni nelle nostre vallate”. – afferma Luca Fasano titolare di Valverbe – “I nuovi strumenti di lavoro in smart working consentono di operare anche da remoto là dove c’è connessione e, quindi, non escludo un domani spazi di co-working anche in montagna per poterla vivere lavorando come in città, con tutti i vantaggi dello stare in montagna”.

BBBell fornitore unico di servizi,

BBBell si distingue ora come fornitore unico di servizi, in grado di accompagnare nella scelta migliore i clienti attraverso un modello di consulenza su misura che permette di sviluppare, in una logica di partnership, un percorso di innovazione capace di rispondere alle esigenze reali di ogni cliente. Questo consente, di fatto, di supportare aziende e pubbliche amministrazioni nella costruzione e gestione delle infrastrutture e architetture di rete, mentre per quanto riguarda lo sviluppo di software, BBBell ha creato nel tempo sinergie con gruppi locali e partner esperti ed affidabili.

“Sono passati alcuni anni dall’attivazione dei primi servizi, le necessità aziendali sono cresciute richiedendomi nuovi sfide in termini di sicurezza informatica e aumento della velocità; ho chiesto a BBBell la possibilità di valutare assieme soluzioni ad hoc legate a questi aspetti e di supportarmi attraverso una serie di certificazioni specifiche del mio campo”. – dichiara Fabrizio Nastasi, titolare di Imago VFX – “Anche in questo caso una pronta risposta mi ha aiutato ad implementare l’infrastruttura tecnica/informatica senza dover appesantire quella locale e permettendomi di garantire standard di altissima efficienza e sicurezza”.